Rosjanie ostrzelali dworzec kolejowy

Ponad pięćdziesiąt osób, w tym dzieci, zginęło w ataku Rosjan na dworzec kolejowy w Kramatorsku we wschodniej Ukrainie. Pamięć o tych, którzy zginęli, minutą ciszy uczcili na prośbę Wołodymyra Zełenskiego deputowani fińskiego parlamentu. Tymczasem świat dostarcza nową broń walczącej Ukrainie.

Ostrzelany dworzec kolejowy w Kramatorsku.

Rosyjskie wojska dopuściły się w piątek kolejnego ataku na cywilów. Ostrzelany został dworzec kolejowy w Kramatorsku, gdzie tłum czekał na ewakuację z miasta. Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że dwa ostrzały nastąpiły w piątek rano. „Rosyjscy zbrodniarze wojenni z premedytacją wzięli na cel tysiące ludzi. Użyli bomb kasetowych” – poinformował resort.

O ataku w Kramatorsku mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w Helsinkach, gdzie wygłaszał przemówienie w fińskim parlamencie. Zełenski poprosił deputowanych o uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy. – To był zwykły dworzec, zwykłe miasto. W dworzec, gdzie stłoczeni ludzie czekali na pociągi, by ewakuować się w bezpieczne miejsce, uderzyły rakiety. Mamy świadków, mamy nagrania, mamy resztki pocisków – mówił prezydent Ukrainy. – W taki sposób Rosja „chroni Donbas”. To jest 45. dzień naszej rzeczywistości po 8 latach wojny na wschodzie Ukrainy – dodał Zełenski. Ołeksij Honczarenko, mer Kramatorska, poinformował z kolei, że w szpitalach w mieście jest wielu rannych w stanie bardzo ciężkim. – Operuje jednocześnie 30–40 chirurgów – powiedział Honczarenko.