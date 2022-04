Ślubowanie uczniów klas mundurowych

Patriotyczne wychowanie jest podstawą naszego bezpieczeństwa, a duma z bycia Polakiem stanowi fundament naszej przyszłości – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który wziął dziś udział w uroczystości ślubowania młodzieży uczącej się w klasach mundurowych na Podkarpaciu. Większość uczniów zadeklarowała, że chce swoją przyszłość związać z armią.





Ślubowanie uczniów klas mundurowych odbyło się dziś w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych, który jest liderem w zakresie tego rodzaju kształcenia na terenie województwa podkarpackiego. W uroczystości wziął udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Gratuluję wam tego, że złożyliście ślubowanie, dziękuję, że wybraliście taką drogę i zdecydowaliście się na naukę w klasach mundurowych. To bardzo dobra decyzja – zwrócił się do młodzieży szef MON-u. – Patriotyczne wychowanie jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Musimy być silni. Musimy być dumni z naszej historii i z tego, że jesteśmy Polakami. Naszą tożsamość zbudowało dziedzictwo pokoleń. My to dziedzictwo niesiemy w przyszłość. Duma z bycia Polakiem stanowi fundament naszej przyszłości – stwierdził.

Minister Błaszczak mówił, że większość uczniów, z którymi rozmawiał, po ukończeniu szkoły chce zasilić szeregi polskiej armii, co jest bardzo ważne szczególnie teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. – Rozbudowując Wojsko Polskie, stawiamy fundament, na którym budujemy cały system obronny i odstraszania ewentualnego agresora – wyjaśniał minister. – Odstraszamy ewentualnego agresora, pokazujemy, że nie pozwolimy na to, aby ktoś nas atakował, zabierał nam nasze państwo, aby ktoś mówił nam, co jest właściwe, a co nie. My wiemy, co jest dla nas właściwe. To wynika z dziedzictwa pokoleń, z naszej tożsamości – zauważył minister Błaszczak.