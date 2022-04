Żołnierze PKW Orlik 10 wrócili z misji

Za bezpieczne i pełne poświęcenia wykonanie zadań mandatowych podziękował żołnierzom PKW Orlik 10 dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Tomasz Jatczak. - Sukces Waszej misji nie wziął się znikąd – zaznaczył dowódca 2SLT. - To lata szkolenia i świetnego przygotowania do realizacji zadań. Udowodniliście, że jako Siły Zbrojne, jako Siły Powietrzne wykonujecie zadania na najwyższym poziomie.

Zwracając się do zebranych, płk pil. Paweł Stajniak, dowódca PKW Orlik 10, powiedział: - Przyszło nam wykonywać zadania mandatowe w czasie szczególnym. Uważam że tylko tak dobrze dobrany personel był w stanie dostosować się do panującej sytuacji i wykonywać zadania mandatowe na tak wysokim poziomie. Dziękuję Wam za ogromny wkład pracy, zaangażowanie i sumienność. To nasz wspólny sukces. Wspólnie jesteśmy w stanie wykonać wszystkie najbardziej wymagające zadania. Jestem dumny z tego że mogłem Wami dowodzić.

Misja Baltic Air Policing (BAP) w ramach wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Państw Bałtyckich jest prowadzona w oparciu o rotacyjny system dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze. Państwa NATO wysyłają wojska i myśliwce do ochrony bałtyckiej przestrzeni powietrznej od marca 2004 roku, kiedy Litwa, Łotwa i Estonia zostały członkami NATO. Od tego czasu 14 krajów partnerskich jest zaangażowanych w misję NATO Air Policing w krajach bałtyckich.



Tekst: kpt. Anna Issel