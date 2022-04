Pierwszy taki kurs na WAT

Ukończyłeś studia na kierunku np. informatyki, mechatroniki czy matematyki stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna ma dla ciebie propozycję. Po raz pierwszy elitarna uczelnia organizuje kurs oficerski dla cywilów, po którym można zdobyć stopień podporucznika. Czas na składanie wniosków mija 15 kwietnia.

Ćwiczenia poligonowe 15 Brygady Zmechanizowanej. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. 15 BZ.

Kilkumiesięczne kursy oficerskie to oprócz ukończenia studiów w akademii wojskowej jedna z dróg do uzyskania oficerskich gwiazdek. Mogą w nich wziąć udział podoficerowie, szeregowi, a na niektórych uczelniach także osoby cywilne z tytułem magistra. Wyjątkiem była Wojskowa Akademia Techniczna, która dotychczas kursów dla cywilów nie prowadziła. Teraz się to zmieni.

Nowość na WAT