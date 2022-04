Marines i F-18 w Polsce

Słynni marines, czyli żołnierze Korpusu Piechoty Morskiej USA, oraz samoloty myśliwskie F-18 Hornet od wczoraj stacjonują w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Amerykanie będą czuwali nad bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO. – Dla nas służba tu jest zaszczytem – mówi gen. Michael S. Cederholm, dowódca 2 Skrzydła Morskich Sił Powietrznych. Dodatkowe siły zostały też skierowane na Litwę.

O samolotach F-18 Hornet oraz żołnierzach z 115 Eskadry Korpusu Piechoty Morskiej USA należącej do 2 Skrzydła Morskich Sił Powietrznych, którzy wylądowali w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, poinformowało natowskie Dowództwo Operacji Powietrznych (NATO Air Command). Wraz z F-18 do przyleciały też tankowce KC-130J Hercules.

– To wyraźny symbol wsparcia sojuszniczego i mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Ze względu na unikatowe możliwości, stan gotowości i zdolności do przemieszczania się marines zapewniają stabilność i natychmiastowo przyczyniają się do obrony oraz odstraszania. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią zespołu, który zapewnia bezpieczeństwo wszystkim członkom NATO – zapewnił gen. Michael S. Cederholm, dowódca 2 Skrzydła Morskich Sił Powietrznych.

O tym, że na wschodniej flance NATO pojawią się F-18 oraz żołnierze piechoty morskiej, poinformował 30 marca John Kirby, rzecznik prasowy Pentagonu. Podczas konferencji prasowej Kirby zapowiedział, że 10 maszyn i 200 żołnierzy zostanie skierowanych na Litwę. Zapowiedział też, że dodatkowe siły trafią także do drugiego państwa, którego nazwy jednak nie wymienił.