Kwalifikacje wojskowe 2022 r. – możliwość wstąpienia do WOT

Jedną z form pełnienia służby wojskowej w Polsce jest Terytorialna Służba Wojskowa. W związku z tym podczas kwalifikacji w każdym z tych miejsc będą obecni rekruterzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Profesjonalni, przeszkoleni specjaliści od rekrutacji będą służyć potencjalnym ochotnikom wiedzą, doświadczeniem i radą na temat wszystkich aspektów dotyczących służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Sami przechodzili tę samą drogę od cywila do żołnierza ochotnika, wszyscy są żołnierzami Terytorialnej Służby Wojskowej.

W 2022 r. wzrosły uposażenia żołnierzy. Podwyżka obejmuje także terytorialsów. Stawka dzienna uposażenia żołnierza Terytorialnej Służby Wojskowej w stopniu szeregowego wynosiła do tej pory 117,14 zł. Teraz jest to 129,96 zł. Żołnierzom przysługuje także dodatek za gotowość bojową. Aby otrzymać taki dodatek, żołnierz musi odbyć minimum dwa dni szkolenia w miesiącu. Dodatek ten wynosił wcześniej 411 zł, teraz jest to 456 zł. Podsumowując szeregowy za dwa dni szkolenia i gotowość bojową dostaje obecnie 715,92 zł.

Za 16-dniowe szkolenie podstawowe żołnierz WOT otrzyma łącznie 2079 zł.

Rezerwiści mogą przejść 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Uposażenie różni się w zależności od stopnia wojskowego. Dla przykładu starszy chorąży sztabowy za każdy dzień otrzyma 180,12 zł, co łącznie za 8 dni da 1440,96 zł. Po tzw. ósemce żołnierze szkolenia wyrównawczego służą na takich samych zasadach jak żołnierze po szkoleniu podstawowym. Obowiązuje ich min. 2 dni szkolenia rotacyjnego w miesiącu oraz 14-dniowe, poligonowe szkolenie zintegrowane po każdym roku szkolenia. Ich uposażenie jest zależne od stopnia wojskowego. Dodatek za gotowość bojową jest równy dla wszystkich i wynosi 456 zł.

Tekst: por. Paweł BANASIAK/8kpbot