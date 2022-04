Przyjdź na kwalifikacje wojskowe – porozmawiaj z rekruterem WOT

Kwalifikacja wojskowa rusza 4. kwietnia. W tym roku staną do niej głównie mężczyźni z rocznika 2003. Dla niektórych może to być pierwszy - formalny krok do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju. Zaletą WOT jest możliwość połączenia nauki, pracy i studiów ze służbą ojczyźnie i lokalnej społeczności. Dodatkowo, młodzi ludzie zdobywają w ten sposób kolejne doświadczenia.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 4. kwietnia i potrwa do 8. lipca obejmując blisko 300 tys. młodych Polaków. Obowiązek stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi mają 19-latkowie, czyli osoby urodzone w 2003 roku. Wezwanie otrzymają także urodzeni w latach 1998-2002, którym do tej pory nie została określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej.