Wschodnia Ukraina na celowniku Rosji

Jesteśmy po to, by chronić sojuszników, a to dotyczy także przesmyku suwalskiego oraz całego terytorium Polski i Litwy – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. O aktualnej sytuacji na froncie z ukraińskim z ministrem Dmytro Kułebą rozmawiali w czwartek w Warszawie prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak.

W 36. dniu inwazji Rosji na Ukrainę prezydent Wołodymir Zełenski za pośrednictwem połączenia wideo wystąpił przed parlamentarzystami w Holandii. – W Hadze, stolicy sprawiedliwości, wiecie jak pociągać do odpowiedzialności winnych zbrodni – mówił do holenderskich deputowanych. Wezwał Holandię do zamknięcia portów dla rosyjskich statków i zakończenia handlu z Rosją. Poprosił także o dalsze dostawy broni, by Ukraińcy mogli bronić się przed naporem agresora. – II wojna światowa też zaczęła się od napaści na jeden kraj, a następnie doszło do strasznych zniszczeń i wojna ogarnęła cały kontynent. Ukraina to dopiero początek. Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, pójdzie dalej – dodał Zełenski. Ukraiński przywódca wspomniał o tragedii ukraińskich cywilów i niszczeniu rodzin. – Nie możemy pozwolić tej wojnie trwać kolejne 36 dni. Giną tysiące ludzi, dzieci, spalone są wsie, okupanci rosyjscy gwałcą kobiety, kradną wszystko, zabijają, ponieważ dla nich jest to rozrywka, nic ich nie powstrzymuje – dodał prezydent. 20-minutowe wystąpienie Zełenskiego Holendrzy przyjęli owacją na stojąco.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka podało, że od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę zginęło co najmniej 1232 cywilów, a 1935 zostało rannych.