Wyższe dodatki dla żandarmów

Jeśli chodzi o te dwie ostatnie grupy, to dodatek wynosi obecnie 950 zł (jest iloczynem kwoty bazowej wynoszącej 1500 zł i wskaźnika, który w tym wypadku wynosi 0,60). Wkrótce jednak żandarmi zajmujący te stanowiska będą mogli liczyć na wyższe dodatki. W Ministerstwie Obrony Narodowej powstał projekt przepisów zakładający wzrost wskaźnika dla tych grup żołnierzy do 0,90, co oznacza, że ich świadczenie wzrośnie do 1350 zł.

Żołnierze pełniący służbę na stanowiskach operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej otrzymają wyższe dodatki specjalne. Kwota miesięcznego świadczenia wzrośnie z 900 do 1350 zł miesięcznie. W taki sposób MON chce zachęcić kandydatów do służby w tej formacji oraz sprawić, by doświadczeni żołnierze służyli dłużej.

Jak wyjaśniają przedstawiciele MON-u, takie rozwiązanie ma „przeciwdziałać odpływowi kadry z tych pionów oraz przyczynić się do pozyskania nowych żołnierzy, co pozwoli na uzupełnienie stanu etatowego”. – Dla żołnierzy, którzy przez lata zdobywali specjalistyczne doświadczenie, wyższy dodatek specjalny może być istotnym czynnikiem motywującym do pozostania w służbie i dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z żołnierzami dopiero rozpoczynającymi swoją drogę w Żandarmerii Wojskowej – uważa ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW.

Po wejściu w życie przepisów dodatki mają zostać wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku. Obejmą około 720 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy też tzw. dodatku służbowego, który otrzymują niektórzy żołnierze Wojska Polskiego, specjaliści m.in. w zakresie kryptologii i cyberbezpieczeństwa oraz łączności i informatyki. W zależności od stanowiska i jednostki dodatek ten wynosi obecnie od 450 do 2100 zł (0,3 do 1,40-krotność kwoty bazowej). W tym wypadku nie chodzi jednak o podwyżki, lecz o zmiany porządkujące przepisy, ze względu na rozformowanie jednych jednostek i utworzenie zamiast nich nowych. Na bazie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centrum Operacji Cybernetycznych oraz rozformowanego Centrum Projektów Informatycznych 1 stycznia tego roku powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni — Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz dwie Jednostki Działań w Cyberprzestrzeni „A” oraz „B”. – Potrzeba szybkiego skompletowania tej ostatniej jednostki, a zarazem utrzymania na stanowiskach fachowej kadry z obszaru cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT, wymaga niezbędnego dostosowania przepisów do aktualnej sytuacji etatowo-organizacyjnej – uzasadniają przedstawiciele MON-u. Do otrzymywania dodatku będą też uprawnieni żołnierze służący w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. MON chce zachęcić specjalistów z rynku do podejmowania zawodowej służby wojskowej w tej instytucji.

W rozporządzeniu uwzględniono także pracowników Agencji Uzbrojenia, która w styczniu tego roku zastąpiła Inspektorat Uzbrojenia. Tu dodatek (od 0,50 do 1,00-krotność kwoty bazowej, czyli od 750 do 1500 zł) otrzymują żołnierze zajmujący się postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, zawierający lub nadzorujący wykonywanie umowy.

Żandarmeria Wojskowa jest wyspecjalizowaną służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych RP. Do najważniejszych zadań żołnierzy tej formacji należą m.in. zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochrona porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. Żołnierze Żandarmerii mogą nieść pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych, uczestniczyć w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych.