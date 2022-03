Rosjanie zaatakowali Lwów

To nie był przypadek – mówią komentatorzy. Krótko przed przemówieniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Lwów. To pierwszy ostrzał tego miasta od początku rosyjskiej inwazji. Nad północną częścią miasta cały czas unoszą się kłęby dymu. Rakiety trafiły m.in. w bazę paliwową.

Wizyta w Polsce prezydenta Joe Bidena była także okazją do rozmów amerykańsko-ukraińskich. Dziś w Warszawie o współpracy politycznej i wojskowej debatowali minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, minister obrony Ołeksjij Reznikow ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami sekretarzem stanu Antonym Blinkenem i sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Nieoczekiwanie do rozmów w formacie „2+2” dołączył amerykański prezydent Joe Biden.

– Zobowiązaliśmy się do kontynuowania wsparcia w celu zaspokojenia ukraińskich potrzeb humanitarnych, bezpieczeństwa i ekonomicznych, w momencie, gdy zaczyna się drugi miesiąc inwazji – napisał po spotkaniu w mediach społecznościowych Antony Blinken. Z kolei Dmytro Kułeba przekazał, że prezydent Joe Biden „rozumie, że wojna w Ukrainie to wojna tyranii z wolnym światem. Wojna, która wpłynie na historię XXI wieku”. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Kułeba przekazał, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa. – Nic nie zmusi Stanów Zjednoczonych do zaprzestania wsparcia. Rozmawialiśmy o konkretnych krokach w ramach rozwoju naszej współpracy. Mówiliśmy o kolejnych sankcjach, poruszyłem też kwestię zamknięcia amerykańskich i europejskich portów dla rosyjskich statków – powiedział w wystąpieniu Kułeba.