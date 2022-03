Idzie nowa fala migrantów z Białorusi?

W stronę polskich pograniczników i żołnierzy ponownie poleciały kamienie i petardy, mundurowi zostali także oślepieni stroboskopowym światłem. Do wydarzeń doszło o 3.00 w nocy w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Grupa cudzoziemców, która siłowo forsowała granicę, została zatrzymana. W ochronie polskiej granicy od wielu miesięcy wspiera Straż Graniczną kilka tysięcy wojskowych.

Wzdłuż polsko-białoruskiej granicy sytuacja nadal jest niestabilna. Służby mundurowe zatrzymują coraz liczniejsze grupy migrantów. Wielu cudzoziemców jest agresywnych. – Dochodzi do oślepiania, obrzucania kamieniami i petardami – informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik wojsk obrony terytorialnej. WOT opublikowały wczoraj w mediach społecznościowych krótkie nagranie z kamery bezzałogowca. Widać na nim grupę, która oślepiając światłami i obrzucając kamieniami polskie służby, próbuje wtargnąć na teren Polski. Do zdarzenia doszło na Podlasiu, w miejscu gdzie budowana jest trwała zapora graniczna. – Migranci rzucali także w żołnierzy i strażników granicznych petardami, a po nieudanej próbie sforsowania granicy oddalili się w głąb terenów Białorusi. Wsiedli potem w białoruskie samochody służbowe. To dowód, że wszystko, co się tam dzieje, jest sterowane i kontrolowane przez Białorusinów – dodaje płk Pietrzak.

Przypadek zarejestrowany przez bezzałogowiec WOT-u nie jest niestety wyjątkiem. Jak podkreśla rzeczniczka Straży Granicznej, por. Anna Michalska, niemal codziennie polskie patrole są atakowane. – W ostatnich dniach obserwujemy coraz więcej prób nielegalnego przedostania się na teren Polski z Białorusi. Przedwczoraj zatrzymaliśmy rekordową w tym roku liczbę 134 cudzoziemców – mówi oficer SG. Dodaje, że 22 marca do Polski próbowały nielegalnie dostać się 32 osoby. A od północy do 7.00 rano 23 marca – kolejnych 35 osób. Pogranicznicy zatrzymali sześć osób z Kazachstanu, które dostały się do Polski przez rzekę Świsłocz.