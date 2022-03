Ukraińcy przejmują inicjatywę i bardzo dobrze sobie radzą w walkach

Kontynuujemy pracę na różnych szczeblach, aby zachęcić Rosję do dążenia do pokoju – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym tej nocy nagraniu wideo. Dodał też, że rozmowy, choć trudne, krok po kroku posuwają się do przodu. Niestety, dramatyczna sytuacja panuje w oblężonym przez Rosjan mieście Izium, a agresorzy nie zgadzają się na utworzenie korytarza humanitarnego.

Prezydent Zełenski w swoim przemówieniu oskarżył wojska rosyjskie oblegające Mariupol o udaremnienie prób ewakuacji cywilów z miasta. Podkreślił także, że Ukraina od ponad tygodnia próbuje zorganizować korytarze humanitarne dla mieszkańców tego miasta, ale prawie wszystkie próby zostały udaremnione przez rosyjskich najeźdźców. – We wtorek jedna z kolumn humanitarnych została zatrzymana przez Rosjan na uzgodnionej trasie, a pracownicy służb ratunkowych i kierowcy autobusów zostali wzięci do niewoli. (…) Mimo tych wszystkich trudności we wtorek uratowano ponad siedem tysięcy mieszkańców Mariupola. Będziemy kontynuować nasze wysiłki – powiedział ukraiński prezydent.