Terytorialsi z Mazowsza podsumowują walkę z COVID-19

Wsparcie personelu mazowieckich szpitali i placówek medycznych, monitoring kwarantanny czy wsparcie samorządów to niewielki zakres zadań jakie wypełniali mazowieccy terytorialsi w czasie pandemii.

Najpierw „Odporna wiosna”, później „Trwała odporność” – pod tymi hasłami kryje się cały wachlarz zadań jakie przez ostatnie 2 lata wykonywali żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na rzecz służby zdrowia oraz samorządów. Terytorialsi działali na wielu frontach, wspierali personel medyczny w opiece nad pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, wykonywali wymazy, pomagali na punktach szczepień, wspierali także logistykę wewnętrzną szpitali. Pomoc wojskowych uzyskało 40 szpitali i placówek medycznych. W ramach wsparcia samorządów transportowali żywność oraz środki ochrony indywidualnej. Jednym z pierwszych zadań w ramach działań przeciwkryzysowych do jakich włączyli się żołnierze były wspólne patrole z Policją monitorujące osoby przebywające na kwarantannie. Żołnierze nie zapomnieli także o osobach starszych i weteranach, na których pandemia wymusiła izolację. Często pozostawieni sami sobie mogli liczyć na pomoc żołnierzy, którzy dostarczali im posiłki, ale przede wszystkim byli obok nich, służyli rozmową i wsparciem. W szczytowym momencie do zadań związanych z walką z pandemią brygada delegowała ok 400 żołnierzy dziennie.

Zespoły wymazowe