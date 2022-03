Poczta Polska wspiera kampanię MON dotyczącą dezinformacji

Materiały przygotowane przez MON dostarczają wiedzy jakich informacji szczególnie nie powinno się przekazywać i upubliczniać (m.in. dotyczących wojska i pojazdów wojskowych), co powinniśmy robić, aby uchronić się przed fałszywymi informacjami i jak się na nie uodpornić. W czasach gdy informacja ma także duże znaczenie militarne, stosowanie się rad do MON, zapisanych w formie prostych komunikatów, może znacząco wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa kraju oraz każdego z obywateli.

Dezinformacja to jedno z groźnych narzędzi, wykorzystywane powszechnie w czasie wojny prowadzonej na terytorium Ukrainy. Polega ona nie tylko na tworzeniu fałszywych informacji, ale także na angażowaniu użytkowników mediów społecznościowych w ich rozpowszechnianie. Często – ze względu na brak wiedzy nt. mechanizmów dezinformacyjnych – angażują się oni w ten proceder sposób zupełnie nieświadomy.

Poczta Polska włączyła się w kampanię informacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach akcji „Walka z dezinformacją”, w ok. 4700 placówkach pocztowych pojawią się plakaty i ulotki ostrzegające przed rozpowszechnianiem informacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Informacje o akcji „Walka z dezinformacją” będę promowane w placówkach pocztowych (placówki własne i ich filie) w formie plakatów i ulotek. Materiały będą dostępne w ok. 4700 lokalizacjach do końca kwietnia br. – Poczta Polska, jako podmiot, który ma szczególne znaczenie w systemie obronności państwa (m.in. jest jedynym operatorem pocztowym o statusie przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym) ma szczególną rolę w budowaniu bezpieczeństwa państwa, tak istotnego w sytuacji wojny w Ukrainie. Dezinformacja to potężne narzędzie, wykorzystywane w celu wprowadzania w błąd oraz wywołania niepokojów i animozji. Udostępnienie materiałów w naszej sieci placówek, odwiedzanych codziennie przez dziesiątki tysięcy osób, może znacząco wpłynąć na zbudowanie świadomości społecznej na temat tego że jak wielką siłę rażenia ma fałszywy komunikat – mówi Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

W ramach solidarności z Ukrainą Poczta Polska – jeszcze przed rozpoczęciem kampanii MON­ – nagłaśniała wśród pracowników komunikaty rządowe nt. dezinformacji, publikowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Informacyjne Rządu.

Poczta Polska systematycznie wspiera akcje informacyjne organizowane przez państwo i jego struktury. Spółka angażowała się m.in. w nagłaśnianie komunikatów przygotowanych przez UOKiK („Policz i nie przelicz się!” – apel o rozważne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i finansowych), Polskiego Centrum Programu Safer Internet (bezpieczeństwo w sieci), Policji (oszustwa związane z wyłudzaniem pieniędzy) , PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. („Bezpieczny Przejazd”). Włączyła się także aktywnie w akcję #MuremZaPolskimMundurem oraz promocję Ogólnopolskiego Program Szczepień przeciw COVID-19.

Tekst: Daniel Witowski / rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A.