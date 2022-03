Cywile uczyli się podstaw wojskowości

„Po wybuchu wojny na Ukrainie, w bardzo krótkim czasie do naszej organizacji rozdzwoniły się dziesiątki telefonów z zapytaniami o ewentualną możliwość zdobycia wiedzy z zakresu posługiwania się bronią czy niesienia pomocy. Zorganizowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na to właśnie zainteresowanie” – powiedziała strz. ZS Weronika MUSZYŃSKA, rzecznik prasowy JS 4051 Włocławek.

Przygotowany przez Jednostkę Strzelecką z Włocławka program szkolenia różni się wymiarem godzinowym i zakresem szkolenia w stosunku do tożsamych programów jakie realizują obecnie w Polsce inne organizacje i firmy szkoleniowe. - Przygotowując zajęcia zależało nam na tym by były one efektywne, a nie efektowne. Zajęcia odbywają się w taki sposób, aby kursanci jak najwięcej ćwiczyli praktycznie. W czasie szkolenia nikt nie musi czekać, aż ktoś inny udostępni mu sprzęt do szkolenia ponieważ ten każdorazowo jest dobrany do danej grupy osób szkolonych. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymuje przygotowane materiały dydaktyczne, które zabiera do domu. W ten sposób u nas stawiamy na jakość szkolenia i zyskiwanych przez szkolonych umiejętności, a nie na ich ilość – dodała rzecznik prasowy JS 4051 Włocławek.

W przygotowanie szkolenia proobronnego włączyły się także spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W części z zakresu nauki budowy i działania broni, szkoleni zapoznawali się chociażby z karabinkami MSBS GROT produkowanymi i pozyskanymi przez Jednostkę z Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu, a ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwchemicznej odbywały się na bazie masek przeciwgazowych przekazanych stowarzyszeniu przez firmę MASKPOL. - Szkolenie bardzo mi się podobało, było rzeczowe i konkretne. W czasie zajęć zyskałam ogromną ilość wiedzy praktycznej. Najciekawszym elementem zajęć była oczywiście obsługa broni, poznanie jej budowy, działania, a także praktyczne strzelanie. Moim zdaniem takie szkolenie powinien przejść każdy. Nabytej w nim wiedzy nikt mi nie zabierze i zostanie ze mną na długi czas - podsumowała pani Dorota, jedna z uczestniczek zajęć.

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek jest certyfikowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej organizacją proobronną, która jako jedna z nielicznych w Polsce posiada podpisaną Partnerską Umowę Proobronną z MON. Kadrę instruktorską organizacji stanowią byli i obecnie żołnierze w tym Ci, którzy swoje doświadczenie zdobywali w czasie misji zagranicznych czy służby w Wojskach Specjalnych. Od 2018 roku Jednostka posiada także pozwolenie na broń palną do celów szkoleniowych i realizuje na niej gro szkoleń, a także zadań dotowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tekst: Weronika Muszyńska/ rzecznik prasowy Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek