Kijów: Nie ma mowy o kapitulacji!

Żołnierze ukraińscy od 26 dni zaciekle bronią swojego kraju przed rosyjską napaścią. Dziś nad ranem Rosja przeprowadziła dwa ataki rakietowe na poligon w obwodzie rówieńskim, a wczoraj rakiety spadły także na centrum handlowe w Kijowie. W nocy ukraińskie władze odrzuciły ultimatum Moskwy w sprawie kapitulacji Mariupola i zażądały utworzenia korytarza humanitarnego.

Zaczęła się 26. doba walk o wolną Ukrainę. Jak informuje ukraiński Sztab Generalny, w ciągu ostatnich godzin nie doszło do przełomu na froncie. Ukraińscy wojskowi podają, że Rosjanie na zajętych terenach zastraszają ludność cywilną, kradną samochody i żywność. Dzisiejszej nocy rosyjskie rakiety spadły na poligon w obwodzie rówieńskim oraz centrum handlowe w Kijowie, gdzie zginęło co najmniej sześć osób.

Według analiz brytyjskiego ministerstwa obrony Kijów nadal pozostaje głównym celem wojskowym Rosji, która to w najbliższych tygodniach dążyć będzie do okrążenia miasta. Brytyjski MON podaje, że póki co nacierające na miasto od północnego wschodu siły rosyjskie utknęły w martwym punkcie, a pododdziały rosyjskie na północnym zachodzie zostały całkowicie zatrzymane przez obronę ukraińską.