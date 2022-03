Czas na drugą połowę!

W skwierzyńskim batalionie trwa właśnie szesnastodniowe szkolenie podstawowe dla kandydatów na żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rekruci uczą się rzemiosła wojskowego od podstaw. Przed nimi ostatni tydzień szkolenia, w którym czeka ich egzamin z pętli taktycznej.

Podczas szkolenia podstawowego nie można liczyć na taryfę ulgową. Rekruci poświęcają na wojskowy trening kilkanaście godzin dziennie - również w weekendy, o czym świadczą sobotnie zajęcia z taktyki, które rozpoczęły się o 7 rano. Przyszli żołnierze powtarzali pod okiem instruktorów sygnały, którymi muszą posługiwać się podczas działań w sekcjach (12 żołnierzy). Kolejnym zagadnieniem było zerwanie kontaktu ogniowego, ewakuacja rannego z pola walki a także udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktorzy wytłumaczyli swoim podwładnym również, jak należy składać meldunek SAS (meldunek przygotowywany po zerwaniu kontaktu ogniowego i wycofaniu się z pola walki. Każdy żołnierz musi zameldować swojemu dowódcy o poniesionych stratach, liczbie zużytej amunicji i sprzęcie).

Pierwszy tydzień „szesnastki” to moment nauki podstaw. W drugiej części szkolenia, dowódcy i instruktorzy będą powtarzać i sprawdzać, czy młodzi adepci rzemiosła wojskowego potrafią sami przeprowadzić zadanie. To bardzo istotne, ponieważ w czwartek, rekruci przystąpią do egzaminu z pętli taktycznej. Będzie to ostateczna weryfikacja ich umiejętności. Podczas sprawdzianu, rekruci będą musieli wykazać się również umiejętnościami z zakresu topografii, strzelania, budowy i funkcjonowania broni, czy ładowania magazynka na czas. Jest o co walczyć – pętla taktyczna to przepustka do uroczystej przysięgi wojskowej.