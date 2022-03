Terytorialsi dostosowują się do aktualnej sytuacji i potrzeb

Do najważniejszych zadań jakie realizuje aktualnie 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej należą szkolenia, współpraca ze Strażą Graniczną w zakresie ochrony granicy państwa oraz wsparcie wojewodów, samorządów i instytucji, odpowiedzialnych za organizację pomocy uchodźcom z Ukrainy.

18 marca giżyccy Terytorialsi, uczestniczyli w kolejnym załadunku transportu humanitarnego z Ełku na Ukrainę organizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej. Do tej pory wyjechało już 11 ciężarówek z lekami, żywnością i środkami opatrunkowymi. Żołnierze 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku brali udział w każdej wysyłce! Wszystkie transporty trafiają do miejsc przeładunkowych na Ukrainie, gdzie dary przepakowywane są do mniejszych samochodów i rozwożone po całym terytorium Ukrainy.

Tekst: por. Paulina Kacprzycka/ rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurskiej BOT