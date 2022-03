Podchorążowie WAT zaangażowani w pomoc obywatelom Ukrainy

Organizowanie miejsc noclegowych, wydawanie posiłków, rejestracja nowo przybyłych osób, segregacja darów – podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej angażują się w pomoc uchodźcom w związku z sytuacją na Ukrainie. Żołnierzy WAT można spotkać w Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie czy na podwarszawskim lotnisku w Chrcynnie, miejscach tymczasowej lokacji obywateli Ukrainy.

„Żołnierze Wojskowej Akademii Technicznej kolejny raz udowadniają, że można na nich polegać. Czyny i odwaga – to jest to co wyróżnia naszych podchorążych w sytuacjach kryzysowych. Angażują się we wszelką możliwą pomoc uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Polski. Sprawdzili się podczas pandemii, sprawdzają się teraz. Jestem dumny z przyszłych oficerów kształcących się w naszej Uczelni. To postawa godna żołnierza Wojska Polskiego. Przedsięwzięcia, w których biorą udział na rzecz Ukrainy, jak np. pomoc na lotnisku w Chrcynnie czy w Centrum Pomocy Humanitarnej w Nadarzynie, to były ich inicjatywy. Nasza Akademia bardzo mocno wspiera te działania, zaś nasi podchorążowie świetnie zdają egzamin z brania odpowiedzialności za innych, niesienia pomocy, empatii i człowieczeństwa” – mówi rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Od 15 marca 40 podchorążych WAT pomaga codziennie w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak Expo w Nadarzynie. Podchorążowie są podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa w części magazynowej rozładowuje i segreguje dary oraz przygotowuje przesyłki do innych ośrodków pomocy uchodźcom i na granicę polsko-ukraińską. Do zadań drugiej grupy należy rejestracja uchodźców i udzielanie informacji odnośnie wyboru kierunku dalszej podróży. Podchorążowie wydają potrzebującym żywność, środki higieny osobistej i koce. Pilnują też porządku w miejscach noclegowych, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie. Żołnierze WAT współdziałają ramię w ramię z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Centrum Nadarzyn jest miejscem czasowego noclegu dla uchodźców, jak również punktem komunikacyjnym w dalszej podróży do takich państw Europy jak Niemcy, Hiszpania, Holandia czy Włochy.