Wielkopolska „Dwunastka” w operacji "Niezawodna pomoc"

Dziś wielkopolscy terytorialsi, wspólnie z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przepakowali w magazynie przy ul. Lotniczej 150 łóżek. Żołnierze przetransportowali je do kolejnego miejsca chwilowego odpoczynku, które zostało stworzone w hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Dożynkowej i czeka na przyjęcie pierwszych gości. W organizacji nowego punktu odpoczynku pomagali także wolontariusze, studenci oraz pracownicy poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej również aktywnie uczestniczy w operacji pk. Niezawodna Pomoc. Każdego dnia do wsparcia wojewodów oddelegowanych jest kilkudziesięciu terytorialsów. Wraz z rosnącymi potrzebami, liczba żołnierzy może się zwiększyć.

"Niezawodna pomoc" to operacja realizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej na rzecz podmiotów administracji publicznej, które wspierają i przyjmują uchodźców z Ukrainy. Niebawem, w skali kraju, liczba zaangażowanych żołnierzy może wzrosnąć nawet do 6. tysięcy.

Aktualnie wielkopolscy terytorialsi wspierają działania na rzecz uchodźców w dwóch województwach – wielkopolskim i lubuskim. Żołnierze są obecni całodobowo m.in. w punkcie recepcyjnym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kolejne zadania, do których delegowani są żołnierze wielkopolskiej „Dwunastki”, to pomoc w hubach przeładunkowych, które mieszczą się w obu województwach. Terytorialsi ze znajomością języka ukraińskiego czy rosyjskiego zostali oddelegowani do punktów recepcyjnych, jako tłumacze.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przystąpili do działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy już trzeciego dnia wojny. Głównym zadaniem terytorialsów jest wsparcie wojewodów, samorządów i instytucji, odpowiedzialnych za organizację pomocy uchodźcom.

Tekst: ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska