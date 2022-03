NATO nie zamknie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą

Sojusz Północnoatlantycki oraz administracja prezydenta USA po raz kolejny stanowczo wykluczyły możliwość ogłoszenia strefy wolnej od lotów nad Ukrainą. Zdaniem NATO, byłoby to jednoznaczne z eskalacją konfliktu, czego Sojusz chce uniknąć. Mimo to, parlament Litwy zaapelował do ONZ, by ta podjęła kroki zmierzające do udzielenia takiego wsparcia walczącym z agresją Ukraińcom.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w czwartek wizytę w Gruzji. W Batumi spotkał się z premierem tego kraju Iraklim Garibaszwilim. Politycy podkreślali zaangażowanie Polski i Gruzji w powstrzymanie rosyjskiej agresji na Ukrainę. – W Europie pojawiają się głosy, że Gruzja nie do końca wykonuje sankcje. Pan premier zapewniał mnie, że tak nie jest, że stara się robić wszystko to, co wolny świat robi w tych okolicznościach, aby pomagać Ukrainie w walce o jej wolność – mówił szef polskiego rządu. W Batumi odsłonięto dzisiaj pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na uroczystości premier polskiego rządu przypomniał wydarzenia z 2008 roku. – To jest moment, w którym trzeba przywołać słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Słowa, które stały się niestety przepowiednią: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a później może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę – powiedział Mateusz Morawiecki, podkreślając przy tym rolę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w zakończeniu wojny gruzińsko-rosyjskiej.

Wczesnym popołudniem parlament Litwy zaapelował do ONZ o podjęcie działań mających doprowadzić do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Temat ten poruszano także podczas spotkania szefa generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. – Na NATO leży odpowiedzialność za deeskalowanie tego konfliktu – mówił Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny Sojuszu po raz kolejny zapewnił, że Sojusz nie zaangażuje się militarnie w trwającą wojnę. – Byłoby to bardzo niebezpieczne oraz spotęgowało cierpienie, śmierć i destrukcję – stwierdził. Podobne stanowisko wyrażali dzisiaj Amerykanie. Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin podkreślił, że zakaz lotów oznaczałby wojnę z Rosją. – Żeby kontrolować niebo, trzeba wyłączyć obronę przeciwlotniczą na ziemi. Niektóre z tych systemów znajdują się w Rosji, więc nie da się tego zrobić w łatwy sposób. Nie ma czegoś takiego, jak znak zakazu strefy lotów. Jej wprowadzenie oznacza konflikt z Rosją i nie zamierzamy do tego doprowadzić – zaznaczył Lloyd Austin. Dodał jednak, że Amerykanie zrobią wszystko co w ich mocy, żeby wesprzeć Ukrainę w walce z agresorem. Taką gotowość wyraził także minister obrony Słowacji, Jaroslav Nad. Słowacy mieliby dostarczyć Ukrainie systemy obrony powietrznej S-300 pod warunkiem, że na ten czas zostaną wyposażeni w podobnej klasy uzbrojenie, chroniące ich nieba. Według CNN, toczą się w tej sprawie negocjacje z Amerykanami.