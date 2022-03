Senat przyjął ustawę o obronie ojczyzny

Kierując się priorytetem bezpieczeństwa ojczyzny i wymogami chwili, gdzie wojna jest u bram, podjęliśmy wspólnie decyzję, że przekazujemy Sejmowi bez poprawek ustawę o obronie ojczyzny – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawę o obronie ojczyzny poparli wszyscy senatorowie, którzy wzięli udział w czwartkowym głosowaniu. – Z zadowoleniem przyjąłem informację o jednogłośnym przyjęciu przez Senat RP ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa pozwoli na budowę jeszcze silniejszego i lepiej wyposażonego Wojska Polskiego. Wiemy, jak sprawić, aby Polska była bezpieczna – skomentował decyzję Senatu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Tydzień temu ustawę o obronie ojczyzny przyjął Sejm, następnie – zgodnie z parlamentarną procedurą – przesłał do Senatu. W tym tygodniu prace nad dokumentem prowadziła senacka komisja obrony. Choć senatorowie mieli uwagi do wielu zapisów, ostatecznie zdecydowali się poprzeć ustawę bez wprowadzania do niej żadnych poprawek. – Agresja rosyjska na Ukrainę, krwawa dłoń Putina wyciągnięta po ziemie ukraińskie powodują, że w trosce o nasze bezpieczeństwo ustawa o obronie ojczyzny będzie w Senacie przyjęta bez poprawek, bo taki jest wymóg chwili – tłumaczył senator Krzysztof Kwiatkowski (KO). Senatorowie podkreślali, że w obecnej sytuacji ustawa powinna być uchwalona jak najszybciej i choć jest ona „niedoskonała” będzie służyć bezpieczeństwu Polaków i Polski. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wyraził nadzieję, że przynajmniej niektóre zapisy zostaną znowelizowane.