Sky Sabre w obronie polskiego nieba

Rozlokujemy w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre i wyślemy 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej – zapowiedział Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii, podczas wizyty w Warszawie. Tematem spotkania z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem była sytuacja w Ukrainie i bezpieczeństwo regionu.

– Dziękuję za bardzo ścisłe kontakty między Polską a Wielką Brytanią – mówił minister Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej po spotkaniu z Benem Wallace’em sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii. Politycy rozmawiali o rosyjskiej agresji na Ukrainę i bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO. Omówiono także sprawy związane z wojskową współpracą pomiędzy oboma państwami.

Minister Błaszczak przypomniał, że Wielka Brytania niedawno wsparła Polskę podczas kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim białoruski. Brytyjscy żołnierze wojsk inżynieryjnych do dziś pomagają polskim wojskowym, remontując uszkodzone ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej i utrzymując drogi dojazdowe do pasa granicznego.

Jak dodał szef MON, w lutym, gdy wszystko wskazywało na to, że dojdzie do rosyjskiego ataku na Ukrainę, przyleciało do Polski z Wielkiej Brytanii kolejnych 350 żołnierzy. Dołączyli oni do brytyjskich sił, które stacjonują już u nas w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO, wzmacniając wschodnią flankę Sojuszu. – To była odpowiednia reakcja na to, co działo się za naszą wschodnią granicą – oznajmił szef polskiego MON. Przypomniał również, że żołnierze z Batalionowej Grupy na co dzień współdziałają z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.