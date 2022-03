Szkolenie SERE w 10 BLog

Nauka przetrwania, a w tym pozyskiwanie wody i żywności oraz forsowne marsze z jednoczesnym unikaniem przeciwnika, to tylko niektóre elementy kilkudniowego szkolenia SERE, zorganizowanego w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej.

Wędrówka po lesie, noc pod gołym niebem i posiłek przygotowywany nad ogniskiem – brzmi jak zaproszenie na wypad z przyjaciółmi i gdyby nie obecność instruktorów SERE, pewnie by tak było. W rzeczywistości wędrówka po lesie była kilkudziesięciokilometrowym marszem, gdzie na kolejnych punktach kontrolnych czekały zadania, sprawdzające wytrzymałość, koncentrację i motywację uczestników. Noc pod gołym niebem okazała się krótką drzemką w samodzielnie wykonanym schronieniu, przy temperaturze minus 6 stopni Celsjusza, a posiłek nad ogniskiem ograniczył się tylko do zagotowania wody, która umożliwiła przygotowanie jednego dania z indywidualnej racji żywnościowej. Do tego pokonywanie rzeki wpław, unikanie pościgu oraz transport rannego do wyznaczonego punktu ewakuacji medycznej dawały się we znaki wszystkim uczestniczącym w kursie żołnierzom.