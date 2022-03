Politycy w drodze do Kijowa

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Janša spotkają się we wtorek z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta w Kijowie była przygotowywana w porozumieniu z Komisją Europejską i Radą Europejską. Polski rząd oficjalnie poinformował o niej dziś rano.

Delegacja europejskich polityków do Kijowa pojechała pociągiem. – Szczegóły dotyczące podróży i samej wizyty były ustalane od kilku dni w ścisłej tajemnicy – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według Dworczyka, decyzja o podróży do Kijowa zapadła na szczycie Unii Europejskiej w Wersalu. – Dzisiaj rano nasi dyplomaci przedłożyli oficjalną informację o tej delegacji w organizacjach międzynarodowych. Precyzyjne informacje przekazano sekretarzom generalnym NATO, OBWE, ONZ oraz naszym partnerom amerykańskim – powiedział Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Janša spotkają się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Delegacja ma przedstawić pakiet wsparcia dla Ukrainy. Jego szczegóły premier Mateusz Morawiecki ustalał zeszłej nocy z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej, oraz Ursulą von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej. – Europa musi dać gwarancje niepodległości Ukrainie i zapewnić o gotowości do wsparcia w odbudowie – napisał w mediach społecznościowych Morawiecki. – W tak przełomowych dla świata chwilach naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie wykuwa się historia. Bo nie chodzi o nas, tylko o przyszłość naszych dzieci, które zasługują, by żyć w świecie wolnym od tyranii – czytamy we wpisie premiera.