Ukraina nadal skutecznie się broni

Jeżeli się poddacie, będziecie traktowani tak, jak ludzie, z godnością – zaapelował do rosyjskich żołnierzy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Rosjanie kontynuują silny ostrzał Charkowa, pociski spadły też na centrum Kijowa. Siły ukraińskie odparły zaś natarcie na Mariupol. Do dzisiaj ogłoszono przerwę techniczną w negocjacjach między delegacjami Ukrainy i Rosji.

Prezydent Zełenski w swoim przemówieniu podkreślił, że Rosja rzuciła już do walki wszystkie swoje siły, a Ukraina nadal skutecznie się broni. Dodał również, że w ciągu 19 dni armia rosyjska poniosła większe straty niż podczas dwóch wojen czeczeńskich. Zdaniem prezydenta Ukrainy, Rosja zrozumiała, że już niczego nie osiągnie w tej wojnie. – Wiedzą to już rosyjscy żołnierze. Wojsko rosyjskie jest teraz jednym z dostawców sprzętu dla naszej armii – powiedział prezydent Zełenski. Podliczył także, że Rosja straciła już 80 myśliwców, prawie 100 śmigłowców i setki czołgów. Prezydent przesłał również do parlamentu projekt ustawy o przedłużeniu stanu wyjątkowego o kolejne 30 dni.

Dzisiaj o godzinie 6.00 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował raport o sytuacji na froncie. Poinformowano w nim, że w ciągu minionego dnia ukraińskie siły powietrzne zestrzeliły cztery śmigłowce rosyjskie, jeden samolot i pocisk manewrujący, a także prowadziły uderzenia na rosyjskie kolumny. Z raportu wynika również, że rosyjskie siły okupacyjne nie odniosły znaczących sukcesów w prowadzeniu operacji ofensywnej na Ukrainie.