„M” – jak mieszkanie dla żołnierzy

Kilka dni temu do służbowych „M” wprowadziło się kolejnych 30 żołnierzy. To wojskowi, którzy służą w dwóch przasnyskich jednostkach: 2 Ośrodku Radioelektronicznym i 18 Batalionie Rozpoznawczym, a także w 1 Batalionie Składowania zlokalizowanym w Ciechanowie. – Do użytku oddaliśmy nowy blok w Przasnyszu. W pięciokondygnacyjnym budynku przy ulicy Wojskowej 20 powstało łącznie 30 mieszkań – mówi Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa AMW.

Mieszkania mają metraż 67–70 m2. Każde z składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Jest wykończone „pod klucz”, wyposażone w tzw. biały montaż oraz kuchenkę elektryczną z płytą ceramiczną. Niektóre Wszystkie lokale mają także taras lub balkon. A dwa z mieszkań zostały zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych.

– W każdej z trzech klatek schodowych są windy, a w piwnicach przechowalnia rowerów oraz wózków, suszarnia i pomieszczenia techniczne. Zlokalizowane są tam także przydzielone do każdego z mieszkań komórki lokatorskie – mówi Małgorzata Weber. Przed budynkiem znajduje się parking. Blok powstał w niespełna dwa lata od dnia zawarcia umowy ze generalnym wykonawcą. Całą inwestycję o wartości 10,7 mln zł brutto sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środków Agencji Mienia Wojskowego, które pozyskano ze sprzedaży lub wynajmu zbędnych wojsku nieruchomości.

Dla elbląskich żołnierzy

Lada chwila klucze do służbowego „M” otrzymają też żołnierze z Elbląga. Do 40 mieszkań w bloku przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego wprowadzą się polscy wojskowi z Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód oraz żołnierze z 16 Pułku Logistycznego.

Nowy budynek ma cztery piętra, jest wyposażony w windy, a w piwnicach znajduje się część gospodarcza, m.in. suszarnie, komórki lokatorskie, przechowalnie rowerów. Podobnie jak w Przasnyszu, lokale są wykończone „pod klucz”, wyposażone w tzw. biały montaż oraz kuchenkę elektryczną z płytą ceramiczną. Także i w tym przypadku AWM uwzględniła potrzeby osób niepełnosprawnych. Przeznaczone są dla nich cztery mieszkania na parterze, w których drzwi mają ponadstandardową szerokość, umożliwiającą poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Pomyślano też o łazienkach, gdzie armatura sanitarna została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dojścia do budynku zbudowano ze spadkiem, który ułatwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Agencja Mienia Wojskowego dysponuje w sumie 25 493 mieszkaniami. W ubiegłym roku AMW zbudowała lub kupiła w sumie 128 lokali.

Kolejne inwestycje budowlane na rzecz wojska mają być prowadzone w m.in. w Łomży (40 mieszkań), Suwałkach (40) i Pruszczu Gdańskim (24). Agencja planuje też zakup lokali mieszkalnych m.in. w Łodzi (5), Lublinie (20), Białej Podlaskiej(6).

W I kwartale tego roku mają też zostać przekazane żołnierzom dwa internaty – w Lublińcu i w Warszawie.

Żołnierze pełniący służbę stałą mogą wybierać między służbowym mieszkaniem, internatem lub wypłacanym co miesiąc świadczeniem mieszkaniowym. Natomiast wojskowi na kontraktach w pierwszej kolejności otrzymują lokal mieszkalny, a dopiero w przypadku jego braku, mogą zdecydować się na którąś z dwóch pozostałych możliwości.

Po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny, która zakłada likwidację służby kontraktowej, uprawnienia mieszkaniowe wszystkich żołnierzy zawodowych będą takie same.