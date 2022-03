Żołnierze 5 Mazowieckiej BOT wspierają wojewodę mazowieckiego

Już półtora tysiąca żołnierzy wspiera działalność administracji publicznej i samorządowej w organizacji procesu przyjmowania uchodźców na terenie kraju. Do zadań w ramach grup wsparcia relokacji uchodźców zaangażowani są również żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Trzy dni po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak podjął decyzję o utworzeniu grup wsparcia relokacji uchodźców w brygadach WOT w całej Polsce.

Od 8 marca żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na wniosek wojewody mazowieckiego zostali oddelegowani do działań na punktach zakwaterowania uchodźców. Na chwilę obecną brygada wydzieliła dwie grupy, jedna prowadzi działania na hali Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, natomiast druga w Centrum Expo w Warszawie. Żołnierze 5 Brygady przygotowali hale do przyjęcia dużej liczby uchodźców, pomagają uchodźcom w sprawach organizacyjnych, zapewniają im opiekę od momentu przybycia do miejsca zakwaterowania, terytorialsi posługujący się językiem ukraińskim lub rosyjskim pracują na punktach recepcyjnych i informacyjnych. Terytorialsi również transportują wyposażenia z magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do magazynów wojewódzkich i samorządowych. Taki transport, zawierający 100 łóżek, śpiworów i pościeli dotarł w ostatnich dniach do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku.