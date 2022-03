Coraz więcej bezbronnych cywilów ginie na Ukrainie

REKLAMA

Ludobójstwo na Ukrainie

Szef ukraińskiego resortu obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że obecnie priorytetem rządu jest zabezpieczenie korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej oraz działania na rzecz wzmocnienia armii, m.in. poprzez dostawy sprzętu i uzbrojenia od partnerów z zagranicy. Oświadczył również, że rosyjscy okupanci po odniesieniu poważnych strat rozpoczęli wojnę terrorystyczną. – Zachowują się jak zbrodniarze i tchórze. Zabijają i biorą jako zakładników cywilów, kobiety i dzieci – stwierdził.

Od początku wojny na Ukrainie zginęło już ponad 70 dzieci – poinformował w czwartek wieczorem Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

– To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź. (…) Mam ze sobą liczne dowody zbrodni, zdjęcia, które też pokazuję tutaj kolegom premierom z innych krajów, żeby mieli świadomość tego, jak straszny jest ten reżim – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Wersalu. Szef rządu przypomniał, że w środę rosyjskie bomby spadły na kolejne szpitale, żłobki, przedszkola i zbombardowany został szpital położniczy w Mariupolu. – Nie może być tak, że tam ludzie giną, także za naszą wolność, za naszą demokrację i bezpieczeństwo, a są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do UE. To jest nie fair. Do tych premierów wprost zwracam się o zmianę stanowiska – podkreślił szef polskiego rządu. Rada Europejska dyskutowała bowiem nad wnioskiem Ukrainy o przyjęcie do UE. Z doniesień Reutera wynika, że przywódcy państw nie są jednomyślni, co do szybkiego przyłączenia Ukrainy do Unii. Wśród sceptyków miałyby być m.in. Holandia i Chorwacja. Dziś drugi dzień posiedzenia w Wersalu.

Cios od tyłu

– Takiego ciosu od tyłu się nie spodziewaliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że pójdą po wszystkich frontach. To było zaskoczenie – powiedział Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, w wywiadzie dla Radia Swoboda. Przyznał również, że Ukraina rozpoczęła przygotowania do rosyjskiej inwazji w listopadzie, ale nie spodziewała się, że atak nastąpi również z terytorium Białorusi. Przygotowywała się natomiast do zaostrzenia sytuacji na kierunku charkowskim, sumskim, ługańskim i krymskim.

Ukraiński Sztab Generalny w dziennym raporcie o stratach wroga poinformował, że od początku inwazji na Ukrainę zginęło ponad 12 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Siły ukraińskie zniszczyły 335 czołgów, ponad 1100 wozów opancerzonych, 49 samolotów i 81 śmigłowców. Podano również informację o kontrataku wojsk ukraińskich pod Kijowem oraz o dużych stratach Rosjan w rejonie Czernihowa. Sztab Generalny zaznaczył także, że na zajętych przez Rosjan terenach szerzona jest „agresywna, rosyjska propaganda” a w obwodzie chersońskim Rosja tworzy reżim administracyjno-policyjny, który ma pomóc utrzymać porządek. Poinformowano też, że agresorzy szukają uzupełnień do swoich jednostek walczących na Ukrainie w koloniach karnych w obwodzie rostowskim – w zamian za wzięcie udziału w walkach władze oferują więźniom amnestię.

Piętnastego dnia inwazji Rosji na Ukrainę w najgorszej sytuacji był oblężony Mariupol. Władze tego miasta alarmują, że zginęło już 1200 ludzi, zabici chowani są w zbiorowych mogiłach. W mieście brakuje wody pitnej, jedzenia, prądu i ogrzewania. Rosjanie nadal ostrzeliwują Charków – mer tego miasta poinformował o zniszczeniu 400 bloków mieszkalnych. Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy, przekazał z kolei, że wczoraj o godz. 20.30 przeprowadzono nalot na charkowski Instytut Fizyczno-Techniczny w Piatichatkach. Na uczelnię została zrzucona bomba – zdaniem ukraińskich władz nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Ponadto rosyjskie lotnictwo zbombardowało m.in. przedmieścia miasta Sumy. Z kolei na Izium w obwodzie charkowskim Rosjanie zrzucili bomby w trakcie ewakuacji cywilów.

W ocenie wysokiej rangi przedstawiciela Pentagonu, cytowanego przez Sky News, wojska rosyjskie poczyniły postępy na północno-zachodnim podejściu do Kijowa i są już ok. 15 km od centrum miasta. Natomiast od strony północno-wschodniej agresorzy zbliżyli się na ok. 40 km do ukraińskiej stolicy. Z analizy zdjęć satelitarnych wynika, że oceniany na długość ponad 60 km rosyjski konwój, który kierował się w kierunku Kijowa, przegrupował się i rozproszył. Potwierdza to także Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Agresorzy okrążyli też Czernihów, ale nie zdobyli miasta, w którym dalej toczą się ciężkie walki. Zdaniem Pentagonu w ciągu minionej doby Rosjanie odpalili ponad 60 rakiet różnego rodzaju.

Jak podaje agencja Ukrinform, władze Białorusi zgodziły się, by rosyjskie rakiety były przewożone z wykorzystaniem białoruskiej infrastruktury kolejowej.

Dzisiaj nad ranem rosyjskie pociski znów zaczęły spadać na ukraińskie miasta. Doszło do ataków m.in. na Łuck w obwodzie wołyńskim i Dniepr. Ze wstępnych informacji nadchodzących z Dniepru wynika, że pociski spadły w pobliżu przedszkola, a jeden z nich trafił w fabrykę obuwia.

Biały Dom zapowiedział, że prezydent Joe Biden ogłosi dziś kolejne sankcje, które zostaną nałożone na Rosję.