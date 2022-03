Ukraiński opór trudny do złamania

Od piętnastu dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w wydanym po południu komunikacie poinformował, że wojska ukraińskie odpierają ataki i powstrzymują ofensywę rosyjskich oddziałów we wszystkich kierunkach. W oświadczeniu zauważono również, że pomimo „odizolowania od obiektywnych informacji, personel Sił Zbrojnych FR stacjonujący na terytorium Ukrainy, nadal otrzymuje informacje o rzeczywistym stanie rzeczy w Rosji”. – Wśród żołnierzy krążą pogłoski o braku zgody rosyjskiego ministerstwa obrony na wypłaty pieniędzy z powodu sankcji, co demoralizuje żołnierzy jednostek okupacyjnych – napisano w komunikacie. Według najnowszych danych ukraińskiego sztabu, w dotychczasowych walkach poległo już ponad 12 tys. rosyjskich żołnierzy. Zniszczonych miało zostać m.in. 335 czołgów, 1105 pojazdów opancerzonych, 526 pojazdów kołowych, zestrzelono 49 samolotów i 81 śmigłowców. Po południu służba prasowa Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformowała o zestrzeleniu kolejnego rosyjskiego samolotu Su-25.

Ukraina walczy

Według brytyjskiego ministerstwa obrony, kolumna rosyjskich wojsk, znajdująca się na północny zachód od Kijowa, w ciągu tygodnia nie poczyniła znaczących postępów. Kijów wciąż nie został zdobyty, a po zasadzce na przedmieściach miasta, Ukraińcy przejęli dziś rosyjskie czołgi i wzięli jeńców. Jak podała agencja Associated Press, Witalij Kliczko, mer ukraińskiej stolicy poinformował, że w Kijowie zostało ok. 2 mln mieszkańców, co oznacza, że co drugi mieszkaniec wyjechał. – Miasto jest fortecą. Każda ulica, każdy budynek jest umacniany, dołącza się obrona terytorialna. Nawet ludzie, którzy nigdy w życiu nie chcieli się zmieniać, teraz noszą mundury i mają karabiny maszynowe w rękach – mówił Kliczko.

Z niezwykle trudną sytuacją mierzą się mieszkańcy położonego na wschodzie Ukrainy Mariupola. W mieście wciąż trwają walki, a po wczorajszym zbombardowaniu szpitala położniczego, dziś pod ostrzałem artyleryjskim znalazły się m.in. budynki mieszkalne i okolice Teatru Dramatycznego. Służba prasowa Rady Miejskiej Mariupola przekazała w komunikacie, że w mieście nie ma jedzenia, prądu, ogrzewania, brakuje wody pitnej. Wstępnie mówi się o ponad 1200 ofiarach.

Wiktor Laszko, minister zdrowia Ukrainy, przekazał z kolei, że rosyjscy agresorzy strzelają także do pojazdów dostarczających tlen do szpitali, w których leżą pacjenci z COVID-19. – Obecnie w szpitalach na obszarach, które możemy kontrolować, przebywa 5700 pacjentów z COVID-19. Wielu z nich wymaga tlenoterapii, a jednym z naszych wyzwań jest dostarczanie ciekłego tlenu tam, gdzie są pacjenci. Niestety, okupanci też tu są – powiedział Laszko.

Niestety, przełomu nie przyniosła kolejna tura rokowań ukraińsko-rosyjskich. W tureckiej Antalyi spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji – Dmytro Kułeba i Siergiej Ławrow. – Rosja nie zgodziła się na utworzenie korytarzy humanitarnych z Mariupola, nie ma też postępu w sprawie zawieszenia broni w celu uporządkowania spraw humanitarnych – mówił Kułeba po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.

Ukraińcy, mimo niedotrzymywania przez stronę rosyjską wcześniejszych ustaleń w sprawie korytarzy humanitarnych, wciąż nie ustają jednak w wysiłkach, by ewakuować mieszkańców z najbardziej newralgicznych terenów. Około szesnastej czasu polskiego Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy poinformował, że z Iziumu w obwodzie charkowskim wyjechały w sumie 44 autobusy z dwoma tysiącami osób. Z kolei według ukraińskiego Państwowego Pogotowia Ratunkowego, dziś po południu z regionu Sumy zostało ewakuowanych ponad 12 tys. osób.

– Już 15. dzień bronimy naszego państwa. Wytrwaliśmy. Armia ukraińska odpiera ataki w kluczowych obszarach. Dzięki naszemu wojsku, Gwardii Narodowej, straży granicznej, policji i wszystkim, którzy przyłączyli się do obrony, nie staliśmy się niewolnikami. I nigdy to się nie stanie. Ponieważ to jest nasz duch, to jest nasze przeznaczenie – mówił w dzisiejszym przemówieniu Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Spotkania liderów

Czwartek upłynął pod znakiem kolejnych spotkań światowych liderów. Wizytę w Polsce rozpoczęła Kamala Harris, wiceprezydent USA, która na konferencji po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą mówiła: – Jestem tutaj w Polsce, żeby dać wyraz trwałym relacjom pomiędzy Polską a USA. Na temat Ukrainy mamy wspólne i zdecydowane stanowisko – mówiła amerykańska wiceprezydent.

Z wizytą w Polsce przebywał dziś także Justin Trudeau, premier Kanady. Podczas spotkania z szefem polskiego rządu rozmawiał o m.in. pomocy dla Ukrainy, sankcjach dla Rosji oraz wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Kanadyjski premier spotkał się też z Kamalą Harris oraz prezydentem Andrzejem Dudą. – Już teraz widzimy, jaki gigantyczny wpływ mają sankcje na gospodarkę Rosji, Władimira Putina i jego popleczników. Putin popełnił ogromny błąd i przegra tę wojnę, gdyż zażartość, siła i wytrwałość Ukraińców broniących swojego terytorium są dla nas źródłem inspiracji – mówił kanadyjski premier po spotkaniu z polskim prezydentem. Wspólne rozmowy dotyczyły m.in. intensyfikacji sankcji, wydzieleniu funduszy na wsparcie odbudowy Ukrainy i wyciągnięcia konsekwencji wobec rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Prezydent Duda po raz kolejny podkreślał, jak ważne jest zatrzymanie „imperialnych ambicji Rosji metodami politycznymi”. – Sojusz Północnoatlantycki jest tak potężny, że gdyby doszło do zwarcia militarnego, doszłoby do wojny światowej. Nikt nie chce do tego dopuścić, bo to oznaczałoby nieszczęście nie tylko narodu ukraińskiego, rosyjskiego, ale także wielu innych, również tych państw, które nie należą do NATO – mówił Duda.

Trudeau odniósł się także do pomocy, jakiej Polacy udzielają Ukraińcom. Zapewnił, że kanadyjski rząd zwiększy środki na rzecz pomocy humanitarnej dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. – Kanada chętnie będzie gościć uchodźców u siebie. Planujemy przyspieszone procedury imigracyjne, by zmniejszyć obciążenie europejskich krajów, m.in. Polski – mówił.

Sytuacji na Ukrainie poświęcony jest także rozpoczęty dziś dwudniowy, nieformalny szczyt Rady Europejskiej w Paryżu. Unijni liderzy mają omawiać m.in. kwestię ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje premier Morawiecki.

Rosja wprowadza sankcje

Olaf Scholz, kanclerz Niemiec i Emmanuel Macron, prezydent Francji w czwartkowych rozmowach z Władimirem Putinem ponownie wezwali go do natychmiastowego zawieszenia broni w Ukrainie. O zbrodniach Rosji, wsparciu dla Ukrainy i osiągnięciu pokoju prezydent Zełenski rozmawiał telefonicznie z Borisem Johnsonem, premierem Wielkiej Brytanii i prezydentem Macronem.

Tymczasem Rosja, w odpowiedzi na politykę Zachodu, ogłosiła dziś kontrsankcje. Zakaz dotyczy eksportu sprzętu telekomunikacyjnego, medycznego, samochodowego, rolniczego, elektrycznego i technicznego, a także niektórych produktów drewnianych. Zakaz ma obowiązywać do końca 2022 r. – Te działania to logiczna odpowiedź na sankcje nałożone na Rosję. Mają na celu zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania kluczowych sektorów gospodarki – ogłosił rosyjski minister gospodarki.

Po południu Ołeksij Rzeznikow, szef MON Ukrainy poinformował, że „prezydent, kierownictwo kraju i członkowie rządu pracują na swoich miejscach”. – Wiemy, jakie to smutne dla Rosji. Polecam każdemu rosyjskiemu żołnierzowi podążanie za rosyjskim statkiem, zanim będzie za późno. A tak przy okazji, Ukraina przyjmie rosyjską kapitulację ze zrozumieniem – napisał ukraiński minister obrony.