Rozmowy Kułeba–Ławrow bez przełomu

Kułeba mówił po spotkaniu, że najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili w Mariupolu. Miasto jest bombardowane z powietrza i ostrzeliwane przez artylerię. – Przybyłem tutaj z nadzieją, że Rosja pozwoli na ewakuację cywilów z Mariupola oraz dostarczenie do miasta pomocy humanitarnej – przekazał ukraiński polityk. Niestety, jak dodał, minister Ławrow nie był upoważniony, aby samodzielnie podjąć decyzje w sprawie korytarzy humanitarnych i ma przekazać te kwestie władzom w Moskwie.

– Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, żeby znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie tragedii humanitarnej, która ma miejsce na polu bitwy i w obleganych miastach – mówił Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych, po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Pierwsze od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę rozmowy na takim szczeblu odbyły się dzisiaj w tureckiej Antalyi.

Rosja nie zgodziła się na utworzenie korytarzy humanitarnych z Mariupola, nie ma też postępu w sprawie zawieszenia broni w celu uporządkowania spraw humanitarnych – podał Dmytro Kułeba, szef dyplomacji Ukrainy, po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Była to już czwarta runda rokowań ukraińsko-rosyjskich.

Nie poczyniono także postępów w sprawie zawieszenia broni na 24 godziny, aby uporządkować najpilniejsze sprawy humanitarne. – Wydaje się, że w Rosji kto inny podejmuje decyzje w tym temacie – stwierdził szef ukraińskiego MSZ. Jednocześnie wyraził chęć do kolejnych spotkań, jeśli będą perspektywy na merytoryczne rozmowy. – Nie możemy zatrzymać wojny, jeśli nie zgadza się na to kraj, który ją rozpoczął – dodał Kułeba. Szef dyplomacji Ukrainy podkreślił, że jego kraj nie poddaje się i nie podda się. – Jesteśmy gotowi do szukania rozwiązań dyplomatycznych, ale dopóki ich nie ma, będziemy z narażeniem życia bronić Ukrainy przed rosyjską agresją – podsumował Kułeba.

Z kolei Ławrow na konferencji po spotkaniu oskarżył Zachód o eskalację napięcia w regionie. Według niego zachowuje się on niebezpiecznie i dostarcza śmiercionośną broń na Ukrainę. Ławrow dodał też, że Ukraina planowała atak na separatystyczne republiki oraz podkreślał, że Rosja nie napadła na Ukrainę, chce tylko, by była ona neutralna.

