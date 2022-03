Granica: wiele frontów wsparcia podkarpackich terytorialsów

Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej na wielu kierukach wspierają przyjęcie przez Polskę uchodźców z Ukrainy. Wspierają Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej na przejściach granicznych, jak również wspólnie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynują działania na punktach recepcyjnych. Codziennie z 3.PBOT zaangażowanych jest ponad 400 Terytorialsów oraz 25 jednostek sprzętowych. W każdy weekend trwają również szkolenia rotacyjne.

Czternasty dzień wojny, uchodźcy z Ukrainy są w tej chwili wspierani przez ponad tysiąc żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie całej Polski. Terytorialsi pomagają przy transporcie uchodźców z granicy do punktów recepcyjnych, prowadzą ewidencję osób, wspierają punkty informacyjne, rozdają żywność oraz prowadzą zorganizowaną relokację uchodźców do miejsc czasowego pobytu. Terytorialsi ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego są delegowani do punktów rejestracyjnych i informacyjnych. W wyznaczonych punktach zapewniają ukraińskim rodzinom ciepły posiłek, kanapki i herbatę, pomoc medyczną oraz opiekę podczas transportu do miejsc czasowego pobytu.