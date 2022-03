Polskie samoloty MiG-29 do dyspozycji USA

Polska jest gotowa niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje myśliwce MiG-29 do amerykańskiej bazy Ramstein – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednocześnie zwraca się do rządu USA o dostarczenie naszym Siłom Powietrznym samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych.

Informacja pojawiła się we wtorek wieczorem. Jak zaznacza MSZ stanowisko to efekt konsultacji pomiędzy polskim rządem a prezydentem RP. Polska jest gotowa przekazać Amerykanom wszystkie swoje myśliwce MiG-29 – za darmo i w każdej chwili. Samoloty zostaną przebazowane do bazy w niemieckim Ramstein. Wszystko wskazuje na to, że stamtąd po odpowiednim przystosowaniu mogłyby na mocy międzynarodowych decyzji trafić do ukraińskich Sił Powietrznych.

W zamian Polska chciałaby otrzymać od Amerykanów używane samoloty o analogicznych zdolnościach operacyjnych. „Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunku zakupu tych maszyn” – czytamy w oświadczeniu MSZ. Jednocześnie polski rząd zwrócił się do innych państw NATO, które posiadają samoloty MiG-29, by zdecydowały się na podobny krok.