Bieg Tropem Wilczym

Do biegów zainicjowanych przez polskich żołnierzy dołączali także żołnierze z innych państw. W ten sposób, zawodnicy wielu narodowości, poprzez upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia, upamiętnili Żołnierzy Wyklętych – polskich partyzantów, którzy po zakończeniu II wojny światowej, do 1963 roku walczyli na terenie Polski z sowiecką okupacją.

Organizowane biegi były doskonałą okazją do edukacji i promocji święta dedykowanego bohaterom tj. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowionego na dzień 1 marca przez Prezydenta RP.

6 marca 2022r. w samo południe na Górze Cyranowskiej w Mielcu wyruszył X Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m. Listę uczestników zdominowali żołnierze armii USA, którzy stacjonują obecnie w bazie zlokalizowanej na mieleckim lotnisku.

Dystans 1963 m, nawiązywał do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”. To była dziesiąta, jubileuszowa edycja Biegu Tropem Wilczym w Mielcu. Do biegu zarejestrowało się 354 uczestników, w tym 200 żołnierzy amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

PKW IRINI

W PKW Irini, 6 marca 2022 r., na terenie Bazy NAS II Sigonella odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn.”Bieg Tropem Wilczym”, w którym udział wzięli również włoscy i amerykańscy żołnierze oraz polscy żołnierze służący w NATO AGS (NATO Air Ground Surveillance).

Także uczestnicy tego biegu pokonali symboliczny dystans 1963 m.

PKW UNIFIL

Żołnierze IV zmiany PKW UNIFIL w Libanie, a także przedstawiciele kontyngentu z Irlandii i Malty pobiegli w X edycji Biegu Tropem Wilczym i tym samym uczcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Bieg poprzedzono odczytaniem okolicznościowego listu Ministra Obrony Narodowej, przywołując znaczenie i wkład „żołnierzy drugiej konspiracji” w walkę z sowietyzacją i stalinizmem.

PKW IRAK

W bazach Al Asad i Union III w Iraku, żołnierze XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego zorganizowali X edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.



Do udziału zaproszono wszystkie wojska koalicyjne stacjonujące w bazach. Na starcie stanęło 260 żołnierzy z Danii, Norwegii, Niemiec, Hiszpanii, Litwy, USA oraz Polski. Rywalizacja odbywała się na dwóch dystansach: 9 km w bazie Al Asad oraz 5 km w Union III. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz medale, które wręczał Dowódca PKW płk dr Jacek Cichosz, a dla najlepszych – dyplomy uznania.

Na wysokości zadania stanęli także żołnierze narodowego elementu wsparcia logistycznego, którzy zadbali o to by po zakończonym biegu, każdy z uczestników mógł uzupełnić płyny oraz otrzymać dodatkowy „zastrzyk” energii.



PKW EUFOR

Również w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni i Hercegowinie dla oddania czci zorganizowano symboliczny marszobieg na dystansie 1963 m, w ramach którego wzięło udział ok 200 uczestników. W duchu sportowym zorganizowano także zawody sportowe, w tym bieg na dystansie 5 km. Całość uroczystości zakończyła ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzców drugiego biegu na dystansie 5 km.

PKW TURCJA

10 edycja biegu „Tropem Wilczym” w bazie wojskowej Incirlik, zgromadziła ponad 150 uczestników, którzy odbyli bieg na symbolicznym dystansie 1963 metrów.

Dzień 1 marca od 2011 roku obchodzony jest w naszym kraju jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W obchody tego dnia włączyli się również żołnierze II zmiany PKW Turcja, którzy oprócz uroczystej zbiórki, w dniu 6 marca zorganizowali wydarzenie, wpisujące się w 10 edycję biegu „Tropem Wilczym”. Jego nadrzędnym celem, poza integracją żołnierzy różnych kontyngentów stacjonujących w bazie wojskowej Incirlik, było uhonorowanie żołnierzy walczących w antykomunistycznym i antysowieckim podziemiu. Przybliżając jego zagranicznym uczestnikom historię „Żołnierzy Niezłomnych”, oficer wychowawczy PKW Turcja podkreślił, że wielu z nich zapłaciło za wierność swoim ideałom cenę najwyższą – cenę swego życia, a Ci którym udało się przeżyć, przez kolejne 45 lat, zmuszeni byli do życia z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”.

Bieg był poprzedzony uroczystą Mszą Świętą w intencji pokoju na świecie. Kapelan II zmiany PKW Turcja przybliżając sylwetki „żołnierzy drugiej konspiracji”, odwołał się do słów św. Jana Pawła II, który powiedział, że „dzisiejszy świat nie potrzebuje nauczycieli, ale autorytetów, w oparciu o które, kolejne pokolenia będą mogły krzewić w sobie i kształtować postawy patriotyczne, które w ostateczności mają doprowadzić go do umiłowania Ziemi Ojczystej.”

Oprócz żołnierzy polskiego kontyngentu, w biegu wzięli udział również sojusznicy Polski z takich krajów jak: Turcja, USA, Hiszpania i Węgry. Po jego ukończeniu, bez względu na zajętą pozycję, każdy z uczestników otrzymał medal pamiątkowy oraz koszulkę z wizerunkiem Żołnierzy Niezłomnych.

Podsumowaniem biegu było uroczyste przemówienie Dowódcy PKW Turcja kmdr. por. pil. Sebastiana Raka, który serdecznie podziękował wszystkim zebranym za wzięcie udziału w obchodach, które dla nas – Polaków – od dawna mają szczególne znaczenie. Jak podkreślił – „ich służba i walka o dobro przyszłych pokoleń, powinny być przykładem służby, nie tylko dla żołnierza polskiego, ale każdego, który swoją Ojczyznę traktuje jako dom i kocha ją jak swoją matkę.”

Wydarzenie to było wspaniałą okazją do szerzenia polskiej historii na arenie międzynarodowej oraz integracją z Państwami Sojuszu NATO.

Tekst: oficerowie PKW