Kobiety w Fabryce Broni „Łucznik” – Radom

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom zatrudnia ponad 500 osób, z czego prawie 1/5, to kobiety. Z każdym rokiem ich odsetek w spółce wzrasta, a i same kobiety nie wyobrażają sobie innej pracy niż ta, która jest zgodna z ich pasjami i zainteresowaniami. Wiele z nich zajmuje stanowiska kierownicze w spółce lub są ekspertkami w swojej dziedzinie. Z roku na rok coraz więcej kobiet podejmuje pracę w Fabryce Broni. Jednym z powodów takiej decyzji są możliwości rozwoju, jakie otrzymują pracownicy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w spółce odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur i planów szkoleniowych. Pracownicy korzystają z dofinansowania do studiów, udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach zgodnie z zakresem ich stanowisk i obowiązków.

Brakuje kobiet na studiach technicznych

Zgodnie z danymi Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w Polsce większą wagę należy przykładać do działań zachęcających kobiety do podejmowania studiów na kierunkach technicznych. Według jej najnowszego raportu odsetek studentek na tych kierunkach (na studiach publicznych) wynosi 35%, mimo, że ogółem w naszym kraju 58% studentów, to kobiety. Na szczęście zainteresowanie studiami technicznymi wśród kobiet jest z roku na rok coraz większe. Szczególnie dzięki inicjatywom, które promują wśród uczennic liceów i techników kierunki ścisłe i techniczne.

- Następstwem wciąż niskich statystyk jest nadal funkcjonujący stereotyp, podział na kierunki potocznie nazywane „męskimi i żeńskimi”. To powoduje, że wiele kobiet wykazuje mniejsze zainteresowanie kierunkami technicznymi. Na szczęście we współczesnym świecie się to zmienia. Coraz częściej kobiety odkrywają swoje talenty techniczne i zdolności do nauk ścisłych, a ich liczba na uczelniach technicznych i politechnikach stale rośnie. Sytuacja kobiet zmienia się na lepsze, nie tylko w przemyśle zbrojeniowym. Coraz więcej kobiet zajmuje stanowiska menadżerskie. Nie trzeba daleko szukać, w Grupie Kapitałowej PGZ S.A. kobiety zasiadają w zarządach spółek, jak i zarządzają obszarami technicznymi. Również w naszej spółce w obszarach typowo technicznych zdominowanych wcześniej przez mężczyzn, pracują kobiety – mówi Anna Kowalczyk – Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością.

- Mam wrażenie, że coraz więcej kobiet podejmuje naukę na studiach technicznych. Moim zdaniem mają lepsze niż mężczyźni predyspozycje do pracy w zawodach technicznych i lepiej się w nich sprawdzają - dodaje Mirosława Frańczuk – operator maszyn CNC.

Fabryka Broni podczas różnych wydarzeń aktywnie zachęca kobiety do podejmowania pracy w branży zbrojeniowej, odczarowując w ten sposób stereotyp, że to typowo męska specjalizacja.

- Kobiety posiadają wiele cech, które idealnie sprawdzają się w branżach technicznych. Od kobiet możemy uczyć się kreatywności, umiejętności wyznaczania wizji i planowania osiągnięcia celów. Dzięki wysokim umiejętnościom komunikacyjnym i zdolnościom przywódczym potrafią świetnie zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty. Dlatego chciałbym, by w Fabryce Broni w Radomiu było coraz więcej kobiet, bo to podniesie jakość i wartość całej naszej organizacji – mówi dr Wojciech Arndt – Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o., wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., jest wiodącym, polskim producentem broni palnej, w szczególności dla Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych.