Więcej miejsc na wojskowych akademiach

Resort obrony narodowej zwiększa liczbę miejsc dla studentów wojskowych w dwóch akademiach: lotniczej w Dęblinie oraz technicznej w Warszawie. O dodatkowe 30 indeksów będą mogli powalczyć ci, którzy chcą studiować na kierunku lotnictwa i kosmonautyki. Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 już trwa. W sumie na wszystkich czterech wojskowych uczelniach czeka 1380 miejsc.

Limit przyjęć osób na studia wojskowe w czterech wojskowych uczelniach – Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – corocznie określa szef MON-u. Zgodnie z rozporządzeniem z listopada 2021 roku w roku akademickim 2022/23 uczelnie miały przyjąć na pierwszy rok studiów 1350 kandydatów na podchorążych. Na AMW kształcenie miało rozpocząć 140 osób, w AWL-u – 350, na LAW-ie – 146, a w WAT– 676.

Teraz kierownictwo MON-u postanowiło zwiększyć limit o 30 miejsc. – Jest to związane z dodatkowymi potrzebami kadrowymi sił zbrojnych i koniecznością obsadzenia pierwszych stanowisk oficerskich w momencie, gdy kandydaci na żołnierzy zawodowych ukończą pięcioletnie kształcenie w uczelni – uzasadniają przedstawiciele resortu obrony.

Dodatkowe miejsca będą przygotowane wyłącznie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, prowadzonym w dwóch akademiach: LAW-ie i WAT. W tej pierwszej liczba miejsc wzrosła o 10 (z 81 do 91), w WAT z kolei o 20 (z 40 do 60).

– Dla naszych potencjalnych kandydatów to z pewnością dobra wiadomość. To kierunek cieszący się dużą popularnością, więc każde dodatkowe miejsce zwiększa szansę na dostanie się na studia – przyznaje Ewa Jankiewicz, rzeczniczka prasowa WAT-u. W tej stołecznej akademii rekrutacja rozpoczęła się 1 marca i potrwa do 31 maja.

W LAW-ie kandydaci mają czas na rejestrację tylko do 31 marca. Jest to związane z koniecznością przejścia specjalistycznych badań lekarskich oraz szkolenia selekcyjnego, które ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do służby w powietrzu. – Rekrutację rozpoczęliśmy w lutym, a do 1 marca zarejestrowało się już 271 osób. Przy czym 89 z nich już przeszło weryfikację i kandydaci będą teraz kierowani na badania lekarskie – mówi ppłk Jarosław Wojtyś, p.o. rzecznik prasowy LAW-u.

W przypadku pozostałych wojskowych uczelni limit pozostanie bez zmian. W sumie więc naukę na pierwszym roku studiów wojskowych będzie mogło rozpocząć 1380 osób.

By ubiegać się o indeks na wojskowych studiach, trzeba mieć co najmniej 18 lat, posiadać polskie obywatelstwo oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej. Warunkami podstawowymi są też niekaralność oraz świadectwo dojrzałości. Zainteresowani muszą w pierwszej kolejności wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej wybranej uczelni oraz złożyć wniosek do rektora wraz załącznikami (m.in. cv i odpis skrócony akt urodzenia).