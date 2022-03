Modernizacja Rosomaków

Mają ulepszone układy napędowe oraz wzmocnione podwozie, a jeden z nich posiada dodatkową sekcję kadłuba, przez co jest dłuższy o kilkadziesiąt centymetrów od standardowego Rosomaka. Na Jeziorze Rybnickim odbyły się testy pływalności dwóch prototypowych transporterów wyposażonych w pakiety modernizacyjne opracowane przez inżynierów firmy Rosomak SA.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy Rosomak SA, podkreślają, że produkowane przez tę firmę transportery to konstrukcja mająca ponad 20 lat, dlatego trzeba myśleć już o jej modernizacji. – Obecnie używane w KTO Rosomak rozwiązania mają kilkanaście lat i mimo że zasadnicza konstrukcja jest nadal nowoczesna, wiele podzespołów wymaga weryfikacji w zakresie ich potencjału do użytkowania w dłuższej perspektywie – wyjaśnia Jacek Zagożdżon z Departamentu Komunikacji i Marketingu PGZ SA.