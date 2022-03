VI edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2022 r. brzmi: Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo. Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 15 marca 2022 roku.

W 2022 roku mija 80 rocznica utworzenia Armii Krajowej - niezwykłej w swojej istocie zakonspirowanej organizacji stanowiącej część Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd też ta edycja Konkursu jest metodą upamiętnienia i uczczenia tej rocznicy przez Fundację.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala podczas Przeglądu Przeszłość / Przyszłość w sierpnia 2022 roku. Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej

promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2022 r. Dzięki staraniom Fundacji, w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się anglojęzyczna wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. W 2021 roku zostały wydane prace Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego, Laureatów II i III edycji Konkursu. Fundacja, we współpracy z wydawnictwem Peter Lang, zapewniła opublikowanie nowych wersji tych książek w językach angielskim i niemieckim.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2022 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu Konkursu celem dostosowania go do bieżących okoliczności.

Szczegóły, harmonogram oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie organizatora projektu

Zaprszamy do zgłaszania książek do Konkursu!