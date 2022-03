F-35 z Wielkiej Brytanii dołączyły do natowskich patroli

Brytyjskie myśliwce F-35B Królewskich Sił Powietrznych patrolują polskie i rumuńskie niebo. Swoją pierwszą misję nad Polską wykonały 3 marca. F-35 to najnowocześniejsze samoloty wielozadaniowe, które mogą jednocześnie prowadzić misje bojowe i zbierać dane wywiadowcze. Ich obecność na wschodniej flance NATO to wyraz sojuszniczej współpracy i solidarności.

Maszyny F-35B, które pojawiły się na polskim niebie, na co dzień stacjonują w bazie Royal Air Force w Marham, położonej na wschodzie Wielkiej Brytanii. To siedziba 617 Dywizjonu RAF, który jest wyposażony w samoloty V generacji. Od czwartku 3 marca wspólnie z myśliwcami Typhoon FGR4 (na stałe stacjonującymi w bazie Coningsby w Wielkiej Brytanii i bazie Akrotiri, która znajduje się na Cyprze) patrolują one polskie i rumuńskie niebo. – W ten sposób kolejny raz demonstrujemy niezachwiane zaangażowanie Wielkiej Brytanii w NATO – zapewniają przedstawiciele Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Tajfuny patrolują przestrzeń powietrzną państw nadbałtyckich od 28 lutego, włączając się tym samym w operację EVA (Enhanced Vigilance Activity). NATO rozpoczęło ją w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Polega ona na pilnowaniu przestrzeni powietrznej i prowadzeniu rozpoznania, a w razie rosyjskiej agresji w kierunku krajów NATO – na wykonywaniu operacji powietrze–powietrze.

Bojowe samoloty są wspierane przez tankowce Voyager. Dzięki nim nie muszą wracać do baz, by zatankować paliwo, a operację tę wykonują w powietrzu.