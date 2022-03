Terytorialsi tworzą grupy wsparcia relokacji uchodźców

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wydzieli na korzyść wojewody co najmniej jedną Grupę Wsparcia Relokacji Uchodźców. Takie same grupy powstaną w każdej brygadzie OT. Zadaniem grup będzie wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i funkcjonowaniu punktów recepcyjnych, informacyjnych, czasowej dyslokacji i innych rozwijanych na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

REKLAMA

Wojska obrony terytorialnej od kilku już dni funkcjonują w zmienionym – podwyższonym statusie gotowości. Do tej pory do koszar zostali powołani żołnierze WOT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Natomiast mazowieccy terytorialsi jak i żołnierze z pozostałych brygad WOT z całej Polski pozostają w 12-godzinnej gotowości. Do najważniejszych w tej chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwa oraz wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy punktów przyjęcia uchodźców.

Wojska obrony terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOT jest piętnaście brygad OT i dwa centra szkolenia, w tym roku rozpocznie się formowanie kolejnych trzech brygad OT (stołecznej, nadbużańskiej oraz przemyskiej). W WOT służy blisko 32 000 żołnierzy, wciąż trwa nabór nowych ochotników. Wszystkich chętnych do wstąpienia do WOT zachęcamy do wejścia na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl – tam można znaleźć kontakt z naszymi rekruterami, którzy wytłumaczą zasady rekrutacji i odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze służbą.

Tekst: Aneta Szczepaniak/ rzecznik prasowy 5 MBOT