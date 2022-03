Trwa heroiczna walka Ukraińców

Znowu niespokojna noc

– Najnowsza fala uderzeń rakietowych nadeszła, gdy zapadła ciemność – powiedział w ukraińskiej telewizji doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz. Jak poinformował, w niedzielę późnym wieczorem rosyjskie siły nasiliły ostrzał ukraińskich miast w centrum, na północy i południu kraju. Sprecyzował, że obszary, które znalazły się pod ciężkim ostrzałem, obejmują przedmieścia Kijowa, Czernihów na północy, Mikołajów na południu i Charków. Według agencji Ukrinform, alarm przeciwlotniczy ogłoszono w 17 miastach Ukrainy, także w obwodzie sumskim, rówieńskim, wołyńskim, w Białej Cerkwi, obwodzie kirowohradzkim, w Humaniu.

W poniedziałek BBC, powołując się na doniesienia lokalnych mediów, przekazało, że Rosjanie nad ranem wznowili ataki na Mikołajów, zaś portal informacyjny NEXTA poinformował o silnej eksplozji w Ługańsku, gdzie palić miał się skład ropy naftowej oraz o rosyjskim nalocie w Owruczu, w powiecie żytomierskim, gdzie zniszczono kilka budynków mieszkalnych. „The Kyiv Independent" przekazał informację rzecznika Sztabu Operacyjnego Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhija Braczuka, że rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy w pobliżu wsi Tuzły w obwodzie odeskim, skierowany w infrastrukturę krytyczną. Brak informacji o zniszczeniach. Portal „Ukrainska Prawda” powołując się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oraz mieszkańców, napisał, że oblegane przez siły rosyjskie miasta Irpień i Bucza w okolicach Kijowa są pozbawione wody, prądu i żywności.

Przed eskalacją walk w Ukrainie ostrzegł amerykański dziennik „The Wall Street Journal", donosząc, że do udziału w inwazji na Ukrainę Rosja rekrutuje Syryjczyków, doświadczonych w walka w mieście. Syryjczycy mieliby pomóc Rosjanom zdobyć Kijów. Nie wiadomo, o ile osób chodzi, niektórzy mają już być na terenie Rosji. Dziennik podaje, że każdy z najemników miał otrzymać od 200 do 300 dol. za przyjazd do Rosji.

Minister edukacji Ukrainy Serhij Szkarłet przekazał w niedzielę, że od początku inwazji w kraju zniszczonych zostało już 211 szkół. Portal NEXTA cytował komisarz do spraw praw człowieka w ukraińskim parlamencie Ludmiłę Denisową, że od początku wojny w Ukrainie zginęło 38 dzieci, a 71 zostało rannych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał status miast-bohaterów tym miastom, które najbardziej ucierpiały w wyniku rosyjskiej inwazji. – Naszych bohaterów, nasze bohaterskie miasta, postanowiłem uczcić specjalnym tytułem – powiedział w niedzielę w wystąpieniu wideo. Miasta-bohaterowie to Charków, Czernihów, Mariupol, Chersoń i Hostomel.

Tymczasem Rada Praw Człowieka przy prezydencie Rosji wydała w niedzielę oświadczenie, wzywające Władimira Putina do natychmiastowego zakończenia działań wojennych na Ukrainie. Była członkini Rady Katerina Szulman podała taką informację na Facebooku, o czym poinformowała agencja Ukrinform. – Ostatni tydzień pokazał, że koszt wykorzystania wojska do rozwiązywania istniejących problemów jest zbyt wysoki. Działania wojenne na Ukrainie należy jak najszybciej powstrzymać, a wszelkie spory między obydwoma krajami powinny być rozstrzygane w ramach negocjacji – zaapelowali do prezydenta Rosji członkowie Rady.

Kolejne sankcje

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi przekazała w poniedziałek, że izba bada obecnie przepisy zakazujące importu rosyjskiej ropy do USA. Jak mówiła, ma to jeszcze bardziej odizolować Rosję od światowej gospodarki.

Największy w historii pakiet sankcji przygotowuje Wielka Brytania. Rząd premiera Borisa Johnsona przygotował poprawki do ustawy o przestępczości gospodarczej. W poniedziałek Izba Gmin ma debatować nad przepisami, które pozwolą na szybsze i sprawniejsze nakładanie sankcji na rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa działające w Wielkiej Brytanii.

Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel poinformowała w niedzielę na Twitterze, że zaapelowała do Interpolu o wykluczenie Rosji z tej organizacji. – Wraz z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Austrii i Nowej Zelandii napisałam dziś list do centrali Interpolu i jego komitetu wykonawczego, w którym wzywam do podjęcia w tym tygodniu, zgodnie z przepisami, decyzji o natychmiastowym zawieszeniu dostępu Rosji do systemów Interpolu - napisała Patel.

W nocy z niedzieli na poniedziałek agencja Ukrinform podała, że hakerzy z grupy Anonymous znów włamali się do rosyjskich państwowych kanałów telewizyjnych. W wyniku tej akcji na antenie wyświetlono filmy przedstawiające wojnę w Ukrainie i wzywające Rosjan do przeciwstawienia się rosyjskiemu ludobójstwu w Ukrainie.