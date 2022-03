Ukraina nadal się broni

Niedziela to kolejny dzień rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Wciąż nie udało się ewakuować ludności z oblężonego Mariupola, ponieważ Rosjanie ostrzelali wyznaczony korytarz humanitarny. Tymczasem do Polski dotarło już prawie milion uchodźców. Rząd zapowiada uproszczenie procedury przekraczania granicy dla samochodów z pomocą humanitarną dla Ukrainy.

Dramatyczna sytuacja cywilów w Mariupolu

Niestety, kolejny dzień nie udało się ewakuować ludności cywilnej z oblężonego czterystutysięcznego Mariupola. Wcześniej wynegocjowano czasowe (od godziny 12.00 do 21.00 czasu lokalnego) zawieszenie broni, które miało pozwolić na opuszczenia miasta wyznaczonymi korytarzami humanitarnymi (na trasie Mariupol – Manhusz, Roziwka, Bilmak, Połohy, Orechiw – Zaporoże) przez około 200 tys. cywilów, głównie kobiet i dzieci. Mimo to rosyjska artyleria – podobnie jak to miało miejsce w sobotę – ostrzelała wyznaczone drogi ewakuacji.

W nawiązaniu do bombardowań celów cywilnych i wiadomości o okrucieństwach wobec mieszkańców, w tym strzelaniu do dzieci oraz wykorzystywaniu cywilów jako żywe tarcze, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w niedzielę w telewizji CNN, że należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie tego, czy Rosja popełniła zbrodnie wojenne na Ukrainie. W podobnym tonie wypowiadał się Antony Blinken, szef amerykańskiej dyplomacji, który składał wizytę w Mołdawii. Zapewnił on, że Waszyngton dokumentuje doniesienia o rosyjskich atakach na cele cywilne, by udostępnić je odpowiednim instytucjom badającym potencjalne popełnienie zbrodni wojennych.

Duże straty Rosjan

Poza Winnicą, w ciągu ostatniej doby Rosjanie kontynuowali ostrzał rakietowy i naloty bombowe na wiele miast i miasteczek, przede wszystkim we wschodniej i południowej Ukrainie. Bomby i pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne w Hostomelu, Kramatorsku oraz w okolicach Charkowa. Podczas tych walk obrońcy zadają agresorom duże straty, zarówno w sprzęcie i ludziach. Jak podało Ministerstwo Obrony Ukrainy do tej pory w czasie inwazji poległo ponad 11 tys. żołnierzy rosyjskich, zestrzelono 44 samolotów różnego typu, 48 śmigłowców uderzeniowych i transportowych, zniszczono 285 czołgów i prawie tysiąc różnego typu pojazdów opancerzonych, w tym bojowych wozów piechoty. Poza tym ukraińska armia zniszczyła pięćdziesiąt wyrzutni rakietowych oraz ponad 100 systemów artyleryjskich.

Szybka i skuteczna pomoc humanitarna

W niedzielę odbyła się konferencja prasowa ministra Michała Dworczyka, szefa KPRM, oraz wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Przedstawiciele rządu poinformowali, że do tej pory do Polski przybyło prawie milion uchodźców z Ukrainy. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że zostaną maksymalnie skrócone procedury przekraczania granicy przez konwoje z pomocą humanitarną udające się na Ukrainę. W weekend ruszyła specjalna platforma, na której można rejestrować m.in. chęć zawiezienia pomocy. – Po wypełnieniu formularza (ze strony www.pomagamukrainie.gov.pl.), drukujemy dokument i z nim jedziemy na granicę, i w uproszczonej procedurze przejeżdżamy na stronę ukraińską – wyjaśniał Michał Dworczyk, podkreślając, że konwoje humanitarne może organizować każdy. – Pomoc humanitarną może wysyłać każdy, nie tylko Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ale również organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, samorządy, firmy – wymieniał szef KPRM. Te ułatwienia dla ciężarówek wiozących pomoc dotyczą dwóch przejść: Korczowa i Dorohusk (powrót na teren Polski może nastąpić dowolnym przejściem granicznym zgodnie z aktualnymi przepisami).

Rzecznik rządu, Piotr Muller, zapowiedział, że w poniedziałek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. – Dokument ten zostanie niezwłocznie skierowany do prac na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu Sejmu – zapowiedział. Ustawa ma m.in. pomóc Ukraińcom w znalezieniu pracy w Polsce (m.in. poprzez ułatwienie pracodawcom zatrudniania uchodźców), zapewnić edukację dzieciom oraz wesprzeć finansowo Polaków, którzy przyjęli osoby ewakuowane z Ukrainy pod swój dach. – Ustawa umożliwi wypłatę ryczałtu dziennego w wysokości 40 złotych na osobę – tłumaczył minister Dworczyk.

Świat uderza w Rosję sankcjami

Uczestniczący w konferencji prasowej ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca dziękował Polakom za pomoc udzielaną jego rodakom. – Straciliśmy brata, Moskwę, ale zyskaliśmy siostrę, Polskę – mówił w emocjonalnym wystąpieniu. Ambasador zaapelował o nakładanie nowych restrykcji na Kreml. – Potrzebujemy większych sankcji, ostrych działań, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Potrzebujemy zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Tylko to może spowodować zatrzymanie działań wojskowych – przekonywał.

Na ten ostatni postulat Zachód nie wyraża zgody, gdyż jak przekonuje oznaczałoby to rozpoczęcie wojny na linii NATO-Rosja. Nie wyklucza natomiast kolejnych sankcji. Na razie nie wiadomo, jakie kolejne obostrzenia zostaną nałożone na Rosję m.in. przez Unię Europejską. Polski rząd apeluje, aby w pierwszej kolejności objęły one rosyjski eksport gazu, węgla i ropy naftowej.

Do sankcji na Rosję przyłączają się kolejne zachodnie firmy. Dwa wielkie koncerny spedycji morskiej MAERSK i MSC poinformowały w niedzielę, że nie będą transportować towarów do rosyjskich portów. W weekend także VISA i Mastercard poinformowały, że nie będą realizowały transakcji przeprowadzanych na terenie Rosji.

Poszukiwanie pokoju

Zachodni politycy nie ustają w próbach nakłonienia Putina do zaprzestania działań wojennych w Ukrainie. Dziś z Władimirem Putinem rozmawiał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. O ile pierwsza rozmowa nie zakończyła się żadnym przełomem, tak druga rozmowa, która trwała prawie dwie godziny, dała światu nieco nadziei na zakończenie walk. Pałac Elizejski ujawnił, że Putin jest gotów spotkać się w formacie MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej)-Rosja-Ukraina. Rozmowy miałyby się odbyć w kraju trzecim lub za pośrednictwem wideokonferencji. Niestety, do informacji strony francuskiej oficjalnie nie odniosła się jeszcze Rosja.