Prezydent z wizytą na Podkarpaciu

– Dziś 21 Brygada Strzelców Podhalańskich wykonuje swoje zadania tutaj, na granicy polsko-ukraińskiej, współpracując i koordynując działania sił sojuszniczych, przede wszystkim wojsk amerykańskich – mówił Andrzej Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych zaznaczył, że najważniejszym zadaniem jest obecnie koordynacja ewakuacji ludności z Ukrainy, koordynacja transportu z pomocą humanitarną oraz ochrona tej części granicy. – To tutaj odbywa się transport przez granicę całej pomocy humanitarnej dla Ukraińców, którzy znajdują się na terenie swojego kraju – mówił prezydent. – To tutaj jest koordynowana pomoc, którą w punktach recepcyjnych otrzymują uchodźcy tuż po przejściu granicy – dodał.

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa dziś z wizytą na Podkarpaciu, spotkał się z żołnierzami 21 batalionu dowodzenia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, która wchodzi w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. Podhalańczycy do niedawna zajmowali się m.in. zabezpieczeniem polsko-białoruskiej granicy, a teraz, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, otrzymali kolejne zadanie – to koordynacja działań mających na celu wsparcie Ukrainy.

Polscy wojskowi współdziałają m.in. z żołnierzami amerykańskiej 82 Dywizji Powietrznodesantowej. To siły, jakie Stany Zjednoczone przerzucały do Polski w ciągu kilku ostatnich tygodni z powodu narastającego napięcia na linii Rosja–Ukraina. Ich zadaniem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO, a także wspólne szkolenie i budowanie interoperacyjności z polskimi siłami zbrojnymi.

– Zadań żołnierze mają teraz bardzo dużo. Jestem panom generałom, dowódcy brygady i dowódcy dywizji, ogromnie wdzięczny za to, na jakim poziomie są one wykonywane. Ich koordynacja jest doskonała, żołnierze są wszędzie tam, gdzie są w danym momencie potrzebni – mówił prezydent. – Dzięki służbie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Polska jest bezpieczna – zaznaczył.

Natomiast po południu prezydent uda się na tereny przygraniczne, gdzie odwiedzi jeden z punktów recepcyjnych, które udzielają pomocy osobom uciekającym z Ukrainy. – Chcę zobaczyć, jak prowadzone są tam działania, a także porozmawiać z pełniącymi tam zadania zespołami, wolontariuszami oraz z ludźmi, którzy ufają nam i przybywają do nas, aby schronić się przed wojną – powiedział Duda. Zwrócił się także do osób, które od kilku dni prowadzą intensywne działania, aby pomóc Ukraińcom. – Dziękuje, że pokazujecie im serca, że ich przyjmujecie, że dbacie o nich. Wierzę, że zbuduje to braterstwo na stulecia – zaznaczył.