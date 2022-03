Targi Kielce solidarne z Ukrainą

Targi Kielce wspólnie z innymi polskimi ośrodkami wystawienniczymi wystosowały apel skierowany do Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego (UFI, The Global Association of the Exhibition Industry). Dokument dotyczy natychmiastowego zawieszenia członkostwa w UFI wszystkich firm i organizacji branży wystawienniczej pochodzących z Federacji Rosyjskiej.

W imieniu firm targowych apel do UFI złożyła Polska Izba Przemysłu Targowego. Oficjalne pismo podpisali przedstawiciele Zarządu Rady PIPT: Tomasz Kobierski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Grażyna Grabowska – Prezes Zarządu Targów w Krakowie oraz Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce.

- Mam nadzieję, że inne ośrodki targowe należące do UFI pójdą za naszym przykładem. Zależy nam na tym, aby konsekwencje napaści na Ukrainę dotknęły także ośrodki targowe w Rosji, w tym również rosyjskich Wystawców. Staramy się jak najbardziej pomóc uciekającym z terenów objętych wojną: prowadzimy zbiórkę niezbędnych rzeczy, które następnie przekażemy potrzebującym. Ofiarowaliśmy również schronienie przedstawicielce Targów Kielce na Ukrainie oraz jej najbliższym jak również możliwość pracy – wyjaśnia dr Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce.