Terytorialsi z 8 K-PBOT pomagają uchodźcom

Kolejne miejsce, gdzie żołnierze czekają z pomocą to punkty informacyjne. Można ich spotkać na dworcu PKP Bydgoszcz Główna i PKP Toruń Główny. Osoby potrzebujące pomocy po przybyciu do Polski otrzymują tam pełną informację na temat wsparcia, jakie im przysługuje. Są to np. darmowe przejazdy PKP czy opieka lekarska. Punkty są zaopatrzone w jedzenie i ciepłe napoje, a także m.in. zabawki dla dzieci. Pakiet niezbędnych informacji dostają również na ulotkach przygotowanych w języku ukraińskim.

Żołnierze WOT są obecni w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, gdzie wraz z Państwową Strażą Pożarną oraz dziesiątkami wolontariuszy z całego miasta angażują się logistycznie w pomoc przy odbieraniu, sortowaniu, a następnie pakowaniu i załadunku darów, które są wysyłane do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Stamtąd pomoc materialna trafia bezpośrednio na granicę i do punktów, w których uchodźcy otrzymują pomoc i schronienie.

- Przychodzą do nas różne osoby. Matki z dziećmi są często zagubione, za to mężczyźni bardzo zdeterminowani. Chcą jak najszybciej jechać do swojego kraju i walczyć. Ostatnio mieliśmy sytuację, gdzie mężczyźnie uciekł pociąg o 22 i musiał czekać do 5 rano na kolejny. Ciężko było mu wytłumaczyć, że musi czekać, chciał jak najszybciej dostać się do swojego kraju - mówi szer. Kinga Opatrzyk, która pomaga na punkcie informacyjnym na dworcu PKP Bydgoszcz Główna.

Terytorialsi wykonują zadania również w punkcie recepcyjnym w toruńskim hotelu Kopernik, gdzie przebywa kilkudziesięciu uchodźców. Pomagają przy rejestracji osób, które tu docierają oraz udzielają niezbędnych informacji podobnie jak na punktach informacyjnych. - Jest bardzo dużo pracy, ponieważ osoby, które do nas przybywają są "na torbach", wymagają opieki i chcą tej opieki. Są naprawdę wdzięczni - powiedziała szer. Paulina Kubiak.

Żołnierze WOT po raz kolejny aktywnie reagują na pojawiające się potrzeby wsparcia społeczeństwa. 24 lutego nastąpił exodus ludności cywilnej z ogarniętej wojną Ukrainy. Za naszą wschodnią granicą postępuje kryzys humanitarny i mają miejsce ludzkie tragedie rozdzielonych przez konflikt rodzin, które porzuciły swój cały dobytek, aby chronić to, co najcenniejsze, czyli ludzkie życie.

Tekst: por. Paweł Banasiak/ oficer prasowy