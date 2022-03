Terytorialsi pomagają uchodźcom z Ukrainy w Szczecinie

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej utworzyła tzw. Grupę Wsparcia Relokacji Uchodźców. Żołnierze wspierają punkt informacyjny i punkt recepcyjny w Szczecinie utworzone dla osób, które przybyły do naszego regionu z ogarniętej wojną Ukrainy.

Grupa Wsparcia Relokacji Uchodźców (GWRU) powstała na wniosek wojewody zachodniopomorskiego skierowany do Ministra Obrony Narodowej. Tworzy ją pluton żołnierzy 14 ZBOT - ochotników, wyselekcjonowanych i powołanych w celu niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Posiadają oni specjalne kwalifikacje do pracy z ludźmi, z tzw. „miękkimi” umiejętnościami. To m.in. pedagodzy, nauczyciele o specjalnościach np. pedagogiki specjalnej czy socjoterapii, a także ratownicy, wielu z żołnierzy to kobiety. Nauczyciele mają już doświadczenie w pracy z ukraińskimi dziećmi, gdyż w klasach, które uczą na codzień są uczniowie z Ukrainy.

Grupa Wsparcia Relokacji Uchodźców ruszyła w czwartek, po rekonesansie, który odbył się dzień wcześniej wraz z przedstawicielami wojewody zachodniopomorskiego. Żołnierze rozpoczęli pracę w dwóch punktach. Pierwszy znajduje się na dworcu PKP Szczecin Główny, gdzie mieści się centrum informacyjne dla uchodźców. To tam trafiają uchodźcy przybywający do Szczecina m.in. pociągami z Przemyśla. Czekają tam na nich wolontariusze i żołnierze. Uchodźcy mogą już na dworcu liczyć na posiłek regeneracyjny i ciepły napój, są tam informowani o swoim statusie i kierowani dalej. Pracuję z nimi żołnierze, którzy organizują czas dzieciom, ratownik i łącznicy. Z centrum informacyjnego na dworcu część uchodźców trafia do tzw. punktu recepcyjnego, który znajduje się przy al. Piastów. Mogą tam zjeść, odpocząć, przespać się, wykąpać, wypełniają dokumenty związane z ich statusem. Punkt recepcyjny jest dla nich jednak tylko miejscem tymczasowym, osoby, które nie mają gdzie pójść dalej trafiają następnie do ośrodków dla uchodźców rozlokowanych w różnych miejscowościach naszego województwa.