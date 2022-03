Atak Rosji na Ukrainę zasługuje na potępienie

Atak Rosji na Ukrainę to nieusprawiedliwiony napad na niepodległe państwo i największy kryzys bezpieczeństwa, z jakim Europa musi zmierzyć się od zakończenia II wojny światowej. To, co dzieje się na Ukrainie, zasługuje na szczególne potępienie jako nieuprawniony i niesprowokowany akt agresji, który ukazuje prawdziwe cele imperialnej polityki prowadzonej przez Kreml. Wojska rosyjskie na polecenie Władimira Putina – z pogwałceniem wszystkich praw i aktów międzynarodowych, w tym tych, których Rosja była i jest sygnatariuszem – zaatakowały ziemie swojego sąsiada, który, będąc niezależnym państwem, ma pełne prawo do obrony swojego terytorium i obywateli.

Polska jako sąsiad Ukrainy oraz odpowiedzialny członek NATO i Unii Europejskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rosję i potępia prowadzoną przez Moskwę interwencję zbrojną. Razem z naszymi partnerami i sojusznikami z całego świata bierzemy aktywny udział w dostarczaniu na Ukrainę wszelkiej możliwej pomocy. Wspieramy Kijów nie tylko na płaszczyźnie polityczno-dyplomatycznej i humanitarnej, lecz także przekazując sprzęt wojskowy.

Jako członek NATO nasz kraj znajduje się w najsilniejszym i największym sojuszu obronnym, jaki kiedykolwiek istniał na świecie. Od ponad 70 lat zapewnia on swoim sygnatariuszom stabilność i bezpieczeństwo – tak jest i będzie również tym razem. Należy jednocześnie podkreślić, że wszystkie działania i decyzje na rzecz wspólnego bezpieczeństwa są i będą podejmowane kolektywnie – NATO i UE są dziś zjednoczone jak nigdy wcześniej.

Polska jest bezpieczna. Wojsko Polskie stoi na straży naszego kraju. Stale monitorujemy i analizujemy sytuację na Ukrainie i jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Jako minister obrony narodowej robię wszystko, by wzmocnić Siły Zbrojne RP. Obecny kryzys pokazuje, jak jest nam potrzebne szybkie przyjęcie ustawy o obronie Ojczyzny. To obszerny i przełomowy dokument dla funkcjonowania naszych sił zbrojnych. Będąc krajem członkowskim NATO, możemy liczyć na sojuszników, ale musimy wymagać głownie od siebie i polegać przede wszystkim na sobie. Wojsko Polskie musi być zdolne i gotowe do obrony Ojczyzny.