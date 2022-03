Baobab – broń na czołgi wroga

Baobab-K – prototypowy pojazd, a dokładniej platforma minowania narzutowego – to produkt konsorcjum składającego się z Huty Stalowa Wola S.A. (lider), Jelcza Sp. z o. o., BZE BELMA S.A. oraz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. W 2018 roku konsorcjum podpisało z Inspektoratem Uzbrojenia (dziś Agencja Uzbrojenia ) umowę na prace badawczo-rozwojowe nad taką konstrukcją.

Postawione przez niego pole minowe ma szerokość 180 m i długość 1800 m. Na takiej powierzchni rozłożonych zostaje 600 ładunków przeciwpancernych MN-123. Cały proces zajmuje nieco ponad 20 minut. To efekt pracy pojazdu minowania narzutowego Baobab-K. Prototyp konstrukcji opracowanej przez polskie firmy zbrojeniowe przechodzi właśnie państwowe badania kwalifikacyjne.

REKLAMA

Wart około 20 mln zł kontrakt przewidywał, że do końca grudnia 2021 roku Wojsko Polskie otrzyma przebadany i przetestowany (podczas testów zakładowych i państwowych) pojazd wraz z dokumentacją techniczną niezbędną do uruchomienia produkcji seryjnej. Niestety, konsorcjum nie udało się dotrzymać terminu. – Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 i brak możliwości zrealizowania badań kwalifikacyjnych w certyfikowanych instytutach badawczych termin został zmieniony. Zakończenie pracy rozwojowej zostało ustalone na listopad 2022 roku – wyjaśnia Jacek Zagożdżon z Departamentu Komunikacji i Marketingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należą spółki biorące udział w projekcie.

PGZ poinformowała niedawno, że państwowe badania kwalifikacyjne nad Baobabem-K, czyli ostatni etap pracy badawczo-rozwojowej, przebiegają bez zakłóceń. Eksperci sprawdzają wszystkie właściwości taktyczno-techniczne pojazdu, m.in. jego zdolności terenowe oraz praktyczne działanie wyrzutni min.



Film: HSW

– Zakończenie badań zostało zaplanowane na lipiec 2022 roku – zapowiada Jacek Zagożdżon.

Automatyzacja przede wszystkim

Idea działania Baobaba-K jest bardzo prosta. To pojazd, który ma w jak najkrótszym czasie ustawić przeciwpancerne pole minowe szerokie na prawie 200 m i długie na blisko 2 km. Konstrukcja osadzona jest na czteroosiowej platformie Jelcza 882.53 (to także baza dla wozów amunicyjnych do Krabów i Raków), na której zainstalowano sześć zdalnie sterowanych wyrzutni przeciwpancernych min MN-123.

Wyrzutnie mogą wystrzelić około 600 min na odległość maksymalnie 90 m w nieco ponad 20 minut. W zależności od gęstości układania min Baobab-K może stawiać pola minowe z prędkością od 5 do 25 km/h.

Ustawianie min przez Baobaba-K jest w pełni zautomatyzowane, a dane o ułożonych przez niego polach minowych są symultanicznie nanoszone na mapy cyfrowe i przesyłane do stanowiska dowodzenia.