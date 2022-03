Kolejna noc rosyjskiej inwazji

W porannym ataku Rosjan na Charków kolejny raz ucierpieli cywile. Pociski spadły na osiedla mieszkaniowe, zginęło co najmniej 21 osób, a 112 zostało rannych. Rosjanie w nocy próbowali zdobyć tamtejszy wojskowy szpital, ale armia ukraińska odparła natarcie. Tymczasem w USA, prezydent Joe Biden zapowiedział, że będzie ścigał rosyjskich oligarchów i ich majątki.





Siódmy dzień wojny na Ukrainie zaczął się od ostrzału Charkowa. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z nagraniami ataków rakietowych na budynek komendy policji oraz osiedla mieszkaniowe. Według władz Charkowa zginęło co najmniej 21 osób, a 112 zostało rannych.



Walki w Ukrainie toczyły się całą noc. W Charkowie Rosjanie próbowali zająć szpital wojskowy. Ukraińcy odparli atak – podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Według Wołodymyra Tymoszki, komendanta miejscowej Policji, w walkach o szpital nie zginął żaden ukraiński żołnierz.



Ukraińska armia podała również, że w Rosjanie przygotowują się do desantu morskiego. „Wróg podstępnie kontynuuje ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę krytyczną, bez powodzenia próbuje posuwać się naprzód. Morale wroga i jego wola zwycięstwa gwałtownie spada ze względu na zwartą obronę naszych wojsk”, zapisał w komunikacie Sztab Generalny Wojska Ukraińskiego. Rosjanie kontynuują ofensywę na Kijów, w mieście od rana słychać syreny alarmowe. Ostrzeżenie przeciwlotnicze wydały również służby w Czerkasach i Sumach.



Mieszkańcy Ukrainy potrzebują pomocy humanitarnej, leków, jedzenia, wody. Do niektórych z nich nie można dotrzeć. Z tego powodu ukraiński rząd wspólnie z WHO opracowują koncepcję stworzenia korytarza humanitarnego, którym będzie można transportować leki i żywność do miejsc, które są najbardziej dotknięte działaniami wojennymi.



Joe Biden wygłosił w Kongresie orędzie o stanie państwa, które zdominował temat agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. – Sześć dni temu Władimir Putin chciał zatrząść fundamentem wolnego świata, ale mocno się przeliczył – mówił Biden. – Myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców – kontynuował. Biden zapowiedział, że rosyjscy oligarchowie zostaną osądzeni. Departament Sprawiedliwości USA utworzy grupę zadaniową, której zadaniem będzie ściganie nielegalnie zgromadzonych majątków przez rosyjskich oligarchów. – Zrobimy wszystko, aby ścigać zbrodnie rosyjskich oligarchów. Idziemy po was, po wasze przestępczo zarobione majątki – ostrzegł Biden. Prezydent USA po raz kolejny zaznaczył, że amerykańscy żołnierze nie będą uczestniczyć w walkach na Ukrainie. – Gdyby jednak Putin zdecydował iść dalej na zachód, Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium krajów NATO pełną potęgą naszej wspólnej siły – zapowiedział.