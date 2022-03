WOT pomaga uchodźcom z Ukrainy

Rodziny z dziećmi uciekające z ogarniętej wojną Ukrainy zaraz po przekroczeniu granicy otrzymują wsparcie m.in. od terytorialsów. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu żołnierze WOT-u m.in. pomagają w dotarciu do medyków oraz kierują do pomieszczeń, w których można odpocząć i zjeść. Z kolei na Mazowszu terytorialsi przygotowują dla uchodźców miejsca noclegowe.

Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu terytorialsi wspierają ukraińskie rodziny tuż po tym, jak przekroczą one ukraińsko-polską granicę. Zadaniem żołnierzy WOT-u jest nie tylko pomoc w dotarciu uchodźców do medyków, zapewnienie dostępu do ciepłych posiłków i zaprowadzenie do miejsc, w których można odpocząć, ale również wsparcie psychiczne, którego potrzebują zwłaszcza dzieci.

– Każda z 15 brygad obrony terytorialnej wydzieli na korzyść wojewodów co najmniej po jednej kilkudziesięcioosobowej grupie wsparcia relokacji uchodźców – informuje płk Marek Pietrzak, oficer prasowy wojsk obrony terytorialnej. – Chcemy zapewnić bezpieczeństwo tysiącom matek z dziećmi oraz seniorom z ogarniętej wojną Ukrainy – dodaje płk Pietrzak.